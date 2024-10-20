Низкие температуры и начало отопительного сезона приближают и периоды, когда оператор "Укрэнерго" будет применять графики почасовых отключений. Как бизнес и домохозяйства могут подготовиться к зиме и что будет с импортом электроэнергии в периоды серьезного дефицита?

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С каждым массированным обстрелом риск новых масштабных блэкаутов для украинцев во всех регионах страны растет. Если учесть, что Россия уже повредила в этом году практически все украинские ТЭС и значительную часть ГЭС, о чем заявил президент Украины Владимир Зеленский, то, вероятно, всех в стране ждет сложная зима. Если украинский потребитель может подготовиться к блэкаутам, исходя из собственных возможностей и потребностей, то бизнес должен обеспечить себя резервными источниками питания, чтобы выжить зимой и сохранить рабочие места.

Бизнес и электроснабжение: как выжить в условиях отключений

Как отметил эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства, основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко, в ситуации отсутствия в государстве энергосберегающих или энергообеспечивающих программ поддержки для бизнеса предприятия могут рассчитывать только сами на себя.

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"Те программы для населения или для ОСМД в Украине фактически также не работают. Поэтому ситуация с поддержкой бизнеса крайне сложная. А так, в принципе, при наличии денег, возможностей, если бизнес не находится в зоне обстрелов, на прифронтовой территории, то может за деньги реализовать любые собственные прихоти. Прежде всего, обеспечить себя резервными источниками питания. Это главное, что нужно сделать. В случае отключения электроэнергии, региональных временных блэкаутов, нужно обеспечить себя резервными источниками тепла для обеспечения минимальных коммунальных услуг", — сказал в комментариях Фокусу Олег Попенко.

Отметим, что важнейшими сейчас является мощная техника — системы с использованием инвесторов и аккумуляторов, накапливающих энергию, а также генераторы. Однако цена вопроса имеет значение. Если небольшой парикмахерской подойдет маломощный генератор, то ОСМД (дом 25 этажей на 200 квартир) или предприятию нужны более масштабные решения, как СЭС, стоимость которой может составлять 2-8 млн. грн. и более.

Важнейшими сейчас являются мощная техника — системы с использованием инвесторов и аккумуляторов, накапливающих энергию, а также генераторы

"Даже при кажущейся ситуации отсутствия ударов, все равно нужно приводить в порядок уже поврежденные объекты. Так, турбину для электростанции нельзя просто купить, как павербанк. Поэтому для ее ремонта или замены Украина либо просит предоставить объект из законсервированных электростанций дружественных стран, либо закупает по отдельному заказу, что требует очень много времени", — отмечает директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

По его словам, те компании, которые начали развитие собственных генерирующих мощностей, еще весной и летом 2024-го, фактически сейчас подходят к запуску этого оборудования.

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"Есть такой инструмент, как неотключение или не применение графиков отключений, если предприятие импортирует или производит самостоятельно от 80% собственного потребления. Это та вещь, которая создает стимулы для того, чтобы импортировать, или поощряет бизнес рассматривать установление собственной генерации. В дополнение к этому в Украине работает программа кредитования "5-7-9%" — она Кабмином была распространена на те бизнесы, которые хотят установить собственную генерацию. Мы видим, что уже есть положительная динамика по обращениям для таких кредитов и их одобрению. Но вместе с тем, одобрение кредита не означает реализацию этого проекта. Ведь нужно закупить соответствующее оборудование, установить его и запустить в работу. Поэтому для этого конечно нужно время", — Роман Ницович.

Компании в Украине готовятся к блэкаутам Фото: Вечерний Киев

Собственная станция: как компании в Украине готовятся к блэкаутам

Компании Украины готовятся к зиме. Так, предприятие в Виннице за счет установки крышной солнечной электростанции и установки хранения энергии стало полностью энергонезависимым, о чем сообщил винницкий городской голова Сергей Моргунов.

"Одно из винницких предприятий в этом году стало полностью энергонезависимым и может работать без централизованного электроснабжения. На базе производственных мощностей, кроме крышной СЭС мощностью 422 кВт, здесь недавно установили еще и установки хранения энергии емкостью 396 кВт", — написал Моргунов.

Как сообщалось, в Виннице предприятия установили более 26 тыс. солнечных панелей суммарной мощностью 14 МВт.

С начала прошлого года в Виннице более 50 субъектов хозяйствования перешли на работу с использованием энергии солнца. Общая мощность установленных СЭС — 12,22 МВт.

При мнимой ситуации отсутствия ударов все равно нужно приводить в порядок уже поврежденные объекты Фото: dnepr.express

А объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в Киеве реализовало проект солнечной электростанции (СЭС), которая обеспечивает их электроэнергией. Члены ОСМД приняли участие в специальной программе и получили грант на установку СЭС и тепловых насосов для дома. Совладельцы ОСМД "Политех-Плаза" установили: инвертор общей мощностью 24 кВт; солнечные панели, которые генерируют почти 20 кВт солнечной энергии; аккумуляторы, которые накапливают почти 60 кВт. Это оборудование обеспечивает бесперебойное питание 2 лифтов, насосов водоснабжения, видеонаблюдения и оборудования всех провайдеров, а также освещение мест общего пользования.

Также стало известно, что группа компаний "Эпицентр" планирует значительно расширить проект по установке солнечных электростанций (СЭС), ими оборудуют не только собственные торговые и логистические центры, но и производственные мощности, сообщает пресс-служба компании.

Масштабный проект по использованию солнечной энергии был начат в прошлом году: тогда компания установила СЭС на крышах трех торговых центров в Киеве и двух в Виннице общей мощностью почти 6 МВт.

Специалисты учитывают погодные условия, ведь температура воздуха напрямую влияет на прохождение отопительного сезона

Известно, что и предприятие "Радивиловмолоко" установило на крыше своего цеха солнечную электростанцию мощностью 300 кВт.

Инвестиции в этот проект составили около 4 млн грн. Благодаря СЭС компания обеспечивает себя электроэнергией более чем на треть.

В планах предприятия — обустройство когенерационной установки. Это позволит еще увеличить энергонезависимость предприятия.

Дождаться весны: хватит ли в стране топлива

Специалисты также рассматривают сценарий с дефицитом топлива (дизельного и бензина) из-за роста спроса на генераторы.

"Официальная информация от Кабмина о том, что у нас есть достаточно и даже больше топлива, противоречива. Если сравнить с 2023 годом, топлива у нас на 1,2 млрд меньше. Газа уже на сегодня меньше. К тому же, мы запустили максимально большое количество газопоршневых и газотурбинных установок, которые также будут работать на газу. Поэтому вопрос газа крайне актуален", — говорит Олег Попенко.

Также эксперты учитывают погодные условия, ведь температура воздуха напрямую влияет на прохождение отопительного сезона.

"Учтите, что практически все ТЭС, которые у нас были, работали на угле. И они все вышли из строя. Они разбиты. Поэтому нагрузка будет очень большой именно на газовую сферу. И в этой ситуации, хватит нам газа или нет, — очень спорный вопрос. Поэтому я бы сказал так: в случае благоприятных погодных условий мы сможем пройти нынешний осенне-зимний период на существующем количестве газа. Если газа не будет хватать, будут массовые отключения. В первую очередь бюджетных учреждений", — добавил Попенко.

Уже сейчас есть планы регулятора пересмотреть предельные цены на организованных сегментах рынка Фото: Из открытых источников

Поможет ли украинцам импорт электроэнергии?

Как указано в новом трекере экономики от ЦЭС, Украина возобновила коммерческий экспорт электроэнергии: в последние дни сентября удалось экспортировать около 0,8 ГВт/ч в отдельные часы, когда спрос внутри страны был небольшим.

"Это очень мало: такой объем может выработать Южноукраинская АЭС за 15 минут, если будет работать на полной мощности. В октябре объемы экспорта выросли и вышли на показатели 2023 года. Экспорт электроэнергии за границу — позитивная новость, свидетельствующая о нормализации ситуации в энергосистеме. Если же дефицит электроэнергии в Украине восстановится, экспорт можно будет быстро отменить", — говорит экономист ЦЭС Максим Самойлюк.

Экспорт электроэнергии за границу — позитивная новость, свидетельствующая о нормализации ситуации в энергосистеме. Если же дефицит электроэнергии в Украине возобновится, экспорт можно будет быстро отменить

В октябре же, по его информации, чистый экспорт электроэнергии на некоторое время стал положительным: Украина экспортировала электроэнергии больше, чем импортировала. Во второй декаде октября экспорт снова стал уменьшаться, а импорт — нарастать. В результате чистый экспорт снова стал отрицательным. Конечно, продажа электроэнергии может продолжаться только при условии отсутствия ощутимого дефицита. Поэтому на зимние месяцы прогнозируется импорт электроэнергии, который, к сожалению, все равно не позволит избежать отключений.

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Фокус поинтересовался у экспертов и относительно возможных изменений стоимости электроэнергии для бизнеса зимой.

"Мы видим уже сейчас планы регулятора пересмотреть предельные цены на организованных сегментах рынка, чтобы сохранить коммерчески привлекательность импорта в часы пикового потребления, когда ожидается наибольший дефицит. Поэтому очевидно, что такие решения будут средневзвешенную цену двигать вверх. По нашим оценкам, на следующий год, с учетом тарифов на распределение, это от 9 грн за кВт час. А от 9 до около 11 грн. Если говорить о финальных потребителей II класса напряжения, то около 10 грн 40 коп, в зависимости от региона и тарифа на распределение", — сказал Роман Ницович.