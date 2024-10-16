Отключения света в Украине: в "Укрэнерго" рассказали, будут ли действовать графики 16 октября

Энергетическая система Украины страдает от снижения температуры и роста потребления, объяснили в компании "Укрэнерго". Граждан просят не включать мощные приборы с 10 до 16 часов.

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В течение суток в Украине расход электроэнергии вырос на 2,5%. Украинцы пока не будут страдать от отключений, но следует не нагружать энергосистему в часы пикового потребления. О состоянии системы и о графиках отключений компания "Укрэнерго" рассказала в Telegram-канале.

Утром 16 октября пресс-служба "Укрэнерго" сообщила, что за прошедшие сутки произошел рост потребления на 2,5%. По техническим причинам произошли отключения в Херсонской и Николаевской областях. В большинстве других областей массовых отключений нет, но происходит импорт электроэнергии — поступило 9 142 МВт-ч из соседних стран (Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы). Максимальная потребленная мощность — 1,4 ГВт.

Вечером 15 октября украинцев заверили, что не планируют вводить графики отключений электроэнергии. Граждан призвали уменьшить потребление с 10 до 16 часов, в частности, не пользоваться мощными электроприборами. На портале ДТЭК жителей Киевской области также проинформировали, что отключений пока не будет. Энергетическая компания опубликовала таблицу с шестью очередями — она пустая и нет обозначений, которые говорили бы о плановом исчезновении электроснабжения.

Энергетика Украины — Укрэнерго об отключении света 16 октября Фото: Скриншот

Состояние энергосистемы и графики отключений — детали

Причина обострения ситуации в энергетике — снижение температуры воздуха, боевые действия и рост потребления из-за включения мощных приборов, отметили в "Укрэнерго". Также продолжаются плановые и восстановительные работы после девяти массированных ударов по системе. Из-за ударов ВС РФ есть отключения в 509 населенных пунктах в пяти областях: Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Херсонской. По техническим причинам без света оказались три области — Херсонская, Николаевская и Кировоградская, заявили энергетики.

В "Укрэнерго" в ряде сообщений информировали о ситуации с потреблением электроэнергии в течение последних 10 дней. С 14 на 15 октября зафиксировали рост электропотребления на 3%. Перед этим, с пятницы 11 октября по вечер 15 октября, был еще один рост — на 1,9%. Как свидетельствуют предыдущие сообщения компании, потребление увеличивалось в течение всей прошлой недели: суммарно — на 4,2%. Если подсчитать показатели, приведенные в сообщениях в Telegram, то с 6 по 16 октября произошел рост расходов электроэнергии: ориентировочно, на 6%.

Отметим, в сентябре 2024 года народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что Украина может импортировать из-за рубежа ограниченное количество электроэнергии. По его словам, Европа не может предоставить большие мощности, поскольку для этого нужно прокладывать новые ЛЭП и покупать новое оборудование.

Напоминаем, в ночь на 16 октября ВС РФ запустили по Украине 136 дронов-камикадзе "Шахед". Утром после обстрела исчез свет в трех южных областях, подтвердили в областных администрациях.