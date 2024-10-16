В двух областях Украины отсутствует электроэнергия: в чем причина, подробности

Херсон обесточен полностью, рассказал руководитель Херсонской ГВА Роман Мрочко. Он добавил, что проблема возникла в соседнем регионе. Позже об отключении света сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Утром в среду, 16 октября, Херсон остался без света. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

"В Херсоне пропало электричество. Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются. Следите за нашими обновлениями", — отметил он.

Позже Мрочко добавил, что проблема, из-за которой сейчас обесточен город, возникла в соседнем регионе. Над ее устранением уже работают специалисты. По словам руководителя ОВА, вопрос восстановления подачи электроэнергии к потребителям Херсона на контроле в Министерстве энергетики Украины.

В АО "Херсоноблэнерго" уточнили, что над восстановлением электроснабжения на Херсонщине работают 28 бригад энергетиков. Это 153 рабочих и 46 единиц техники.

Также утром 16 октября пропал свет в Николаеве и части Николаевской области. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Многие без света. Нашли точку аварии. Не прилет. Пару часов починим, если не будет других сюрпризов", — написал он.

В "Николаевоблэнерго" добавили, что сейчас есть авария в высоковольтных сетях. Обесточены город Николаев и значительная часть Николаевской области, всего около 272 тысяч потребителей.

Энергетики уже организовали аварийно-восстановительные работы. По состоянию на 09:30 часть потребителей запитали. В ожидании света остается около 205 тыс. потребителей.

В Николаевской области часть потребителей без света в Николаевской области

Напомним, в конце сентября глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль отметил, что в результате атак 2024 года было повреждено втрое больше энергоблоков ТЭС, чем зимой 2022-2023 гг., 73% тепловых энергоблоков были выведены из строя. Между тем по словам эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, система Украины после постоянных ударов была видоизменена, однако похоже, что Россия разрушает эту уже новую энергосистему.

Между тем, 15 октября стало известно, что в Киевской области состоятся плановые отключения электроэнергии. Бытовые потребители могут остаться без света на 6 и более часов.