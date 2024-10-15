В Киевской области начались отключения света: электричества может не быть по 6 часов и больше

В городе Боярка отключения электроэнергии начались уже 15 октября, и бытовые потребители могут оставаться без электроэнергии до 19:00. Свет также будут отключать и в других населенных пунктах области в течение следующих трех дней.

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В ближайшие дни в Киевской области состоятся плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщают пресс-службы местных советов.

В частности, уже 15 октября в Боярке будет отключен свет из-за ремонтных работ. По данным местного информационного центра, без электричества останутся части Боярки: Линии 1-4, 6-7, 9-16, 18-19, 21, 25, 27-31, 38, а также улицы Независимости, Белогородская, Дмитрия Годзенко и другие. Отключение продлится с 09:00 до 19:00.

16 октября отключения электроэнергии запланированы в Тарасовке по адресам: Вишневый, переулки Гоголя и Коцюбинского, улицы Нины Майбороды, Новая, Шевченко. В этот день отключения будут продолжаться в Великой Дымерке, на улицах Заречная и Садовая с 09:00 до 18:00.

Также 16 октября без света останутся жители Переяславской общины, в частности район Подварки (от Переяславской гимназии №4 до села Чирское), с 09:00 до 19:00. В селе Дедовщина Томашевской громады 16 октября также пройдут отключения на улицах Майская и Уютная. А 18 октября без электричества останется село Сосновка.

18 октября обесточивание также ожидаются в Клавдиево-Тарасово, где отключения продлятся с 08:30 до 17:00 на нескольких улицах, включая Вербную, Вишневую и Казацкую.

Напомним, СМИ писали, что Украина должна до 9 декабря привести к европейским стандартам работу оператора "Укрэнерго". Иначе украинский энергетический регулятор может потерять сертификацию работы. Эксперт Александр Харченко считает, что Украина может потерять возможность импорта электроэнергии из ЕС без соответствующей сертификации для "Укрэнерго", что может стать серьезной угрозой перед новой зимой в условиях российских обстрелов.

Ранее Фокус писал о том, какими будут отключения электроэнергии зимой в Украине. По мнению специалистов, зимой украинцев будут ждать отключения электроэнергии продолжительностью от 4 до 18 часов в сутки.