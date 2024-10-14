Накануне обстрелов РФ: ЕС может ограничить импорт электроэнергии в Украину, детали

ЕС требует до 9 декабря исправить ряд проблем, связанных с деятельностью оператора НЭК "Укрэнерго". Эксперт Александр Харченко отметил, что невыполнение такого решения приведет к потере сертификации, что будет означать потерю импорта электроэнергии перед новой зимой в условиях российских обстрелов.

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Украина должна до 9 декабря привести к европейским стандартам работу оператора Укрэнерго. Иначе украинский энергетический регулятор может потерять сертификацию работы с ЕС, сообщает "Европейская правда".

В письме директора Секретариата Энергетического сообщества Артура Лорковского говорится, что сейчас деятельность "Укрэнерго" не соответствует процедуре анбандлинга, установленной в европейской директиве 2019/944. В частности, в тексте говорится о ряде проблем, которые, по мнению представителей ЕС, присутствуют в работе Укрэнерго: это — деятельность наблюдательного совета и его независимость, устав энергетического оператора, деятельность Минэнерго в топливно-энергетическом секторе и решение министерства по управлению рисками и внутренним контролем.

В первом вопросе секретариат ЕС считает, что сейчас есть неполный состав наблюдательного совета Укрэнерго (состоит из 11 членов: семь назначаются Минэнерго, четыре независимых — через конкурс). Сейчас в наблюдательном совете есть только четыре человека, где трое назначены правительством и один независимый кандидат, срок полномочий которого истечет 9 декабря этого года.

"В настоящее время наблюдательный совет "Укрэнерго" дееспособен только по требованиям относительно кворума, и перестанет быть таковым 9 декабря 2024 года, когда завершится мандат одного независимого члена. Однако учитывая ее состав, наблюдательный совет уже сейчас не в том состоянии, когда может принимать независимые решения. Поэтому критически важно, чтобы все четверо независимых членов были безотлагательно назначены — не позднее 9 декабря 2024 года, и затем был назначен председатель правления", — указано в тексте письма.

Также секретариат ЕС считает, что следует пересмотреть действующий устав "Укрэнерго". По мнению европейских представителей, это позволит наблюдательному совету усилить его роль в принятии решений, чтобы "выполнять свою задачу — защищать функционирование и коммерческую деятельность "Укрэнерго" от вмешательства правительства".

Третьей проблемой в письме указано о напоминании украинскому Минэнерго о создании отдельного подразделения для независимой координации операторов топливно-энергетического комплекса. В Секретариате ЕС укажут, что пока не имеют информации о создании такого подразделения и его надлежащем функционировании.

В письме также говорится о приказе украинского Минэнерго 408/2022. По мнению секретариата ЕС, этот приказ де-факто устанавливает "параллельную систему контроля, что привело к конфликтующим линиям ответственности, в частности, что касается ответственности перед ответственными наблюдательными советами.

"Приказ 408/2022 следует пересмотреть, чтобы обеспечить, что "Укрэнерго" может функционировать полностью независимо от вмешательства Министерства энергетики и министра энергетики", — говорится в тексте письма.

В Секретариате ЕС отмечают, что каждый из этих пунктов уже является достаточной причиной для перезапуска процедуры сертификации, потому что каждый является препятствием для независимого функционирования "Укрэнерго". Поэтому просят обеспечить требования анбандлинга и начать процедуру сертификации до 9 декабря, иначе в случае необеспечения "НКРЭКУ просят повторно начать процедуру сертификации для "Укрэнерго".

Что это письмо секретариата ЕС означает для Украины

Эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что это письмо имеет серьезную угрозу. Он считает, что Украина может потерять возможность импорта электроэнергии из ЕС без соответствующей сертификации для "Укрэнерго", что может стать серьезной угрозой перед новой зимой в условиях российских обстрелов.

"Никакого позитива в полученном письме и в этой ситуации в целом нет. Все подвиги — без преувеличения — ремонтников, которые восстанавливают поврежденные мощности чтобы сезон прошел без отключений, или с минимальными отключениями в мороз — могут быть нивелированы вовсе не ракетами и дронами. Без импорта и связи с европейской системой нам будет, мягко говоря, туго. Хотя исправить ситуацию все еще можно успеть", — отметил эксперт.

Напомним, Фокус сообщал, что в Минэнерго возмутились заявлением ООН об отключении света в Украине. По словам министра Германа Галущенко, отключения света зимой могут быть из-за аварийных ремонтов, но они не будут иметь системного характера.

Ранее мы писали о том, какими будут отключения электроэнергии зимой в Украине. По мнению специалистов, зимой украинцев будут ждать отключения электроэнергии продолжительностью от 4 до 18 часов в сутки.