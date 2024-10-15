Новые удары РФ по энергетике Украины: в СНБО назвали возможные сроки

Украинская энергетика во время полномасштабного вторжения показала свою способность реализовать инновационные решения и, несмотря ни на что, намерения врага уничтожить экономику Украины не достигают цели, считает секретарь СНБО Александр Литвиненко.

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Украина готовится к массированным атакам на объекты энергетики с началом нового отопительного сезона. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко. Его слова цитирует "Интерфакс-Украина".

"С началом отопительного сезона ожидаются массированные российские удары по энергетике", — сказал Литвиненко на открытии выставки "Энергетика в промышленности-2024" в Киеве во вторник.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения украинская энергетика смогла выстоять и показала, что способна реализовывать инновационные решения и, несмотря ни на что, намерения Российской Федерации уничтожить экономику Украины не достигают цели.

Напомним, что по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, если разрушения энергосистемы будут колоссальными, то импорт электричества из Европы не поможет. Многое также будет зависеть от погодных условий. По его словам, есть риски того, что у населения будет не более 4 часов электричества в сутки, если удары со стороны страны-агрессора будут продолжаться.

1 октября в "Укрэнерго" рассказали, могут ли украинцам зимой не выключать свет. По словам и. о. главы компании Алексея Брехта, многое зависит от того, какой будет температура воздуха за окном.