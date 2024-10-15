Нові удари РФ по енергетиці України: в РНБО назвали можливі терміни

Українська енергетика під час повномасштабного вторгнення показала свою здатність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети, вважає секретар РНБО Олександр Литвиненко.

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Україна готується до масованих атак на об'єкти енергетики з початком нового опалювального сезону. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко. Його слова цитує "Інтерфакс-Україна".

"Із початком опалювального сезону очікуються масовані російські удари по енергетиці", — сказав Литвиненко на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві у вівторок.

Водночас секретар Ради національної безпеки та оборони зазначив, що від початку повномасштабного російського вторгнення українська енергетика змогла вистояти і показала, що здатна реалізовувати інноваційні рішення та, попри все, наміри Російської Федерації знищити економіку України не досягають мети.

Нагадаємо, за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, якщо руйнування енергосистеми будуть колосальними, то імпорт електрики з Європи не допоможе. Багато що також залежатиме від погодних умов. На його думку, є ризики того, що населення матиме не більше від 4 годин електрики на добу, якщо удари з боку країни-агресорки триватимуть.

1 жовтня в "Укренерго" розповіли, чи можуть українцям взимку не вимикати світло. За словами в. о. голови компанії Олексія Брехта, багато залежатиме від того, якою буде температура повітря за вікном.