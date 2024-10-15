У Київській області почалися відключення світла: електрики може не бути по 6 годин і більше

У місті Боярка відключення електроенергії почалися вже 15 жовтня, тож побутові споживачі можуть залишатися без електроенергії до 19:00. Світло відключатимуть і в інших населених пунктах області упродовж наступних трьох днів.

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Найближчими днями в Київській області відбудуться планові відключення електроенергії. Про це повідомляють пресслужби місцевих рад.

Зокрема вже 15 жовтня в Боярці буде відключено світло через ремонтні роботи. За даними місцевого інформаційного центру, без електрики залишаться частини Боярки: Лінії 1-4, 6-7, 9-16, 18-19, 21, 25, 27-31, 38, а також вулиці Незалежності, Білогородська, Дмитра Годзенка та інші. Відключення триватиме з 09:00 до 19:00.

16 жовтня відключення електроенергії заплановані в Тарасівці за адресами: Вишневий, провулки Гоголя та Коцюбинського, вулиці Ніни Майбороди, Нова, Шевченка. Цього дня відключення триватимуть у Великій Димерці, на вулицях Зарічна та Садова з 09:00 до 18:00.

Також 16 жовтня без світла залишаться жителі Переяславської громади, зокрема район Підварки (від Переяславської гімназії №4 до села Чирське), з 09:00 до 19:00. У селі Дідівщина Томашівської громади 16 жовтня також відбудуться відключення на вулицях Травнева та Затишна. А 18 жовтня без електрики залишиться село Соснівка.

18 жовтня знеструмлення також очікуються в Клавдієво-Тарасовому, де відключення триватимуть із 08:30 до 17:00 на кількох вулицях, включно з Вербною, Вишневою та Козацькою.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Україна має до 9 грудня привести до європейських стандартів роботу оператора "Укренерго". Інакше український енергетичний регулятор може втратити сертифікацію роботи. Експерт Олександр Харченко вважає, Україна може втратити можливість імпорту електроенергії з ЄС без відповідної сертифікації для "Укренерго", що може стати серйозною загрозою перед новою зимою в умовах російських обстрілів.

Раніше Фокус писав про те, якими будуть відключення електроенергії взимку в Україні. На думку фахівців, взимку на українців чекатимуть відключення електроенергії тривалістю від 4 до 18 годин на добу.