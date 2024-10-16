У двох областях України відсутня електроенергія: в чому причина, подробиці

Херсон знеструмлений повністю, розповів керівник Херсонської МВА Роман Мрочко. Він додав, що проблема виникла в сусідньому регіоні. Пізніше про відключення світла повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Зранку у середу, 16 жовтня, Херсон залишився без світла. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

"У Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто. Причини з’ясовуються. Стежте за нашими оновленнями", — зазначив він.

Пізніше Мрочко додав, що проблема, через яку наразі знеструмлене місто, виникла у сусідньому регіоні. Над її усуненням вже працюють спеціалісти. За словами керівника ОВА, питання відновлення подачі електроенергії до споживачів Херсона на контролі у Міністерстві енергетики України.

В АТ "Херсонобленерго" уточнили, що над відновлення електропостачання на Херсонщині працюють 28 бригад енергетиків. Це 153 робітників і 46 одиниць техніки.

Також зранку 16 жовтня зникло світло у Миколаєві та частині Миколаївської області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Багато хто без світла. Знайшли точку аварії. Не прильот. За кілька годин полагодимо, якщо не буде інших сюрпризів", — написав він.

В "Миколаївобленерго" додали, що наразі є аварія у високовольтних мережах. Знеструмлені місто Миколаїв та значна частина Миколаївської області, всього близько 272 тисяч споживачів.

Енергетики вже організували аварійно-відновлювальні роботи. Станом на 09:30 частину споживачів заживили. В очікуванні на світло залишаються близько 205 тис. споживачів.

В Миколаївській області частина споживачів без світла

Нагадаємо, в кінці вересня голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль зазначив, що внаслідок атак 2024 року було пошкоджено втричі більше енергоблоків ТЕС, ніж взимку 2022-2023 рр., 73% теплових енергоблоків були виведені з ладу. Тим часом, за словами експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, система України після постійних ударів була видозмінена, однак схоже, що Росія руйнує цю вже нову енергосистему.

Тим часом, 15 жовтня стало відомо, що в Київській області відбудуться планові відключення електроенергії. Побутові споживачі можуть лишитися без світла на 6 і більше годин.