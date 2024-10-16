Відключення світла в Україні: в "Укренерго" розповіли, чи діятимуть графіки 16 жовтня

Енергетична система України страждає від зниження температури та зростання споживання, пояснили в компанії "Укренерго". Громадян просять не вмикати потужні прилади з 10-ї до 16-ї год.

Related video

Протягом доби в Україні витрати електроенергії зросли на 2,5%. Українці поки що не будуть потерпати від відключень, але слід не навантажувати енергосистему у години пікового споживання. Про стан системи та графіки відключень компанія "Укренерго" розповіла у Telegram-каналі.

Зранку 16 жовтня пресслужба "Укренерго" повідомила, що протягом минулої доби відбулося зростання споживання на 2,5%. Через технічні причини сталися відключення у Херсонській та Миколаївській областях. У більшості інших областей масових відключень немає, але відбувається імпорт електроенергії — надійшло 9 142 МВт·год з сусідніх країн (Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови). Максимальна спожита потужність — 1,4 ГВт.

Увечері 15 жовтня українців запевнили, що не планують запроваджувати графіки відключень електроенергії. Громадян закликали зменшити споживання з 10-ї до 16-ї години, зокрема не користуватися потужними електроприладами. На порталі ДТЕК жителів Київської області також поінформували, що відключень наразі не буде. Енергетична компанія опублікувала таблицю з шістьма чергами — вона порожня і немає позначень, які свідчили б про планове зникнення електропостачання.

Енергетика України - Укренерго про відключення світла 16 жовтня Фото: Скриншот

Стан енергосистеми та графіки відключень — деталі

Причина загострення ситуації в енергетиці — зниження температури повітря, бойові дії та зростання споживання через вмикання потужних приладів, наголосили в "Укренерго". Також продовжуються планові та відновлювальні роботи після дев'яти масованих ударів по системі. Через удари ЗС РФ є відключення у 509 населених пунктах у п'яти областях: Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Херсонській. Через технічні причини без світла опинились три області — Херсонська, Миколаївська та Кіровоградська, заявили енергетики.

В "Укренерго" у низці повідомлень інформували про ситуацію зі споживанням електроенергії протягом останніх 10 днів. З 14 на 15 жовтня зафіксували зростання електроспоживання на 3%. Перед цим, від п'ятниці 11 жовтня до вечора 15 жовтня, було ще одне зростання — на 1,9%. Як свідчать попередні повідомлення компанії, споживання збільшувалось протягом усього минулого тижня: сумарно — на 4,2%. Якщо підрахувати показники, наведені у дописах в Telegram, то з 6 по 16 жовтня відбулося зростання витрат електроенергії: орієнтовно, на 6%.

Зазначимо, у вересні 2024 року народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що Україна може імпортувати з-за кордону обмежену кількість електроенергії. З його слів, Європа не може надати більші потужності, оскільки для цього потрібно прокладати нові ЛЕП та купувати нове обладнання.

Нагадуємо, в ніч на 16 жовтня ЗС РФ запустили по Україні 136 дронів-камікадзе "Шахед". Зранку після обстрілу зникло світло у трьох південних областях, підтвердили в обласних адміністраціях.