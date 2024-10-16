Україну атакували 136 "Шахедів": вибухи лунали у 14 областях, подробиці (фото)

Засоби протиповітряної оборони збили 51 дрон-камікадзе, ще 60 локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ. Військові адміністрації підтвердили влучання у Тернопільській та Дніпропетровській областях.

Related video

В ніч на 16 жовтня ЗС РФ запустили по Україні 136 дронів-камікадзе "Шахед", які атакували східні, північні та центральні області. Також ударні БпЛА долетіли до Тернопільської та Чернівецької — на заході. Крім того, росіяни запустили дві ракети, якими намагались поцілити по Донецькій та Чернігівській областях. Під час повітряних боїв вдалось збити 51 безпілотник. Про деталі нічного обстрілу командування Повітряних сил ЗСУ розповіло на сторінці Facebook.

Командування повідомило, що російські дрони атакували Україну з двох напрямків. Одна хвиля йшла з північного сходу — з Курська та Орла, друга — з півдня (з Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї РФ). Повітряні сили збили 51 пристрій, а ще 60 було втрачено над різними регіонами країни. Ракета С-300/С-400 вдарила по Донецькій області, Х-59 — по Чернігівській: про збиття командування не написало.

Над якими областями збили дрони-камікадзе РФ в ніч на 16 жовтня:

Сумська; Черкаська; Кіровоградська; Тернопільська; Херсонська; Харківська; Житомирська; Донецька; Дніпропетровська; Миколаївська; Київська; Полтавська; Чернігівська; Чернівецька.

Для знешкодження ударних "шахедів" командування залучило авіацію, зенітні установки, засоби радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи. Якщо об'єднати збиті та локаційно втрачені пристрої, то ефективність нічної роботи ППО — 82%.

Обстріл 16 жовтня — деталі по областях

Перші сигнали повітряної тривоги, які свідчили про початок російської атаки, пролунали над Україною увечері 15 жовтня. Зокрема, на Чернігівщині тривога тривала з 19:50 до 06:27, а у Києві — почалась о 20 год. і тривала понад 12 годин. Обласні військові адміністрації зранку повідомили, над якими регіонами працювали сили ППО та які наслідки удару "шахедів".

Тернопільська ОВА заявила про влучання російського дрона по промисловому об'єкту. Згідно із заявою голови ОВА В'ячеслава Негоди, виникла пожежа, на боротьбу з якою викликали 45 рятувальників та 12 пожежних машин. Полум'я загасили, поранених та загиблих немає, запевнив чиновник.

Кадри наслідків атаки на Тернопільську область оприлюднила пресслужба ДСНС. Рятувальники підтвердили, що внаслідок удару "Шахедів" постраждав промисловий об'єкт, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Шахеди атакували Тернопільську область Шахеди атакували Тернопільську область Шахеди атакували Тернопільську область

Київська ОВА увечері 15 жовтня та зранку 16 жовтня попередила громадян про роботу ППО над столицею. О 7:27 у КМДА запевнили, що над регіоном збили усі ворожі дрони: про руйнування від уламків та поранених даних немає. Також поки що немає інформації про кількість "шахедів", які загрожували Києву.

Обстріл 16 жовтня — КМДА про наслідки атаки ЗС РФ Фото: Скриншот

Сумська ОВА повідомила про збиття дев'яти дронів-камікадзе ЗС РФ. Про руйнування та постраждалих інформації немає.

Дніпропетровська ОВА у Telegram-каналі написала, що росіяни атакували ударними БпЛА Нікопольщину та Покровське. Силам ППО ПвК "Схід" вдалось збити два дрони, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. З його слів, є влучання у Покровській громаді, але загиблих та поранених немає.

Чернівецька ОДА та її голова Руслан Запарнюк о 0:21 16 жовтня написали про появу "шахедів" та закликали громадян пройти в укриття. Про результати роботи ППО та про наслідки російської атаки адміністрація інформації не надала. Сигнал повітряної тривоги у регіоні тривав дві години: з 00:10 по 02:09.

Миколаївська ОВА підтвердила збиття трьох дронів-камікадзе ЗС РФ. Голова ОВА Віталій Кім не повідомляв про руйнування та постраждалих.

Харківська ОВА та її голова Олег Синєгубов нічого не писали про атаку дронів, але підтвердили дані про влучання у Харківському районі, яке сталось приблизно о 21 год. 15 жовтня.

Херсонська ОВА повідомила про авіаудари ЗС РФ та ворожий вогонь: про удари дронів голова ОВА Олександр Прокудін інформації не надав, але зранку жителі Херсона написали у соцмережах, що у місті зникло електропостачання.

Черкаська, Кіровоградська, Житомирська, Донецька, Полтавська, Чернігівська обласні адміністрації попереджали про початок та завершення сигналів повітряної тривоги: про роботу ППО не писали.

Зазначимо, зранку 16 жовтня Фокус писав про звуки вибухів, які чули жителі Києва та Київської області. Станом на ранок у КМДА попередили, що триває бойова робота зі знищення російських дронів.

Нагадуємо, агентство BBC розповіло про жіночий добровольчий підрозділ "Відьми Бучі", який захищає небо над Київською областю. 15 жовтня ЗС РФ атакували "шахедами" сім областей: що відомо про наслідки минулого удару.