РФ масовано атакувала Україну: під ударом були 7 областей, є жертви та постраждалі

За даними командування, ЗС РФ запустили 7 зенітних і 2 керовані ракети, а також 17 ударних БПЛА, з яких 12 вдалося знищити. У більшості областей обійшлося без наслідків на землі. У Миколаївській області несумісні з життям поранення дістала жінка, ще 16 осіб травмовано.

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Минулої ночі Росія здійснила масовану атаку на українські міста із застосуванням ударних дронів і ракет. Силам оборони вдалося знищити 12 ворожих БПЛА. Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомили у пресцентрі Повітряних сил ЗС України.

За даними командування, атаки були здійснені з різних напрямків. Ворог запустив сім зенітних ракет С-300/400 з території тимчасово окупованого Криму, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59 з повітря в Курській області по Чернігівській і Сумській областях. Крім того, з Курська і Приморсько-Ахтарська стартувало 17 ворожих безпілотників.

Сили оборони знищили 12 ворожих дронів 15 жовтня Фото: Повітряні сили ЗСУ

Для відбиття ударів були задіяні авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Безпілотники були збиті в кількох регіонах — зокрема, у Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Чотири дрони були "локаційно втрачені", ймовірно, через активну протидію систем РЕБ.

Удар по Миколаєву

Як розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, попередньо, ЗС РФ атакували обласний центр ракетами С-300. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі.

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Обстріл Миколаєва 15 жовтня: в ДСНС показали сильні пожежі і зруйновані будинки (фото)

"Унаслідок обстрілу загинула жінка, поранення дістали 16 осіб, із них трьом надано амбулаторну допомогу", — розповів Кім.

Наслідки обстрілу Миколаєва 15 жовтня Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Миколаєва 15 жовтня Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Миколаєва 15 жовтня

Вибухи в Кіровоградській області

За інформацією голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, вночі в Олександрійському районі силами ППО знищено два ворожі безпілотники без наслідків на землі.

Глава ОВА про наслідки обстрілу Кіровоградської області Фото: Скриншот

Вибухи в Черкаській області

Голова Черкаської ОДА Ігор Табурець розповів, що минулої ночі в небі над областю знищили три ворожі БПЛА. Тут також обійшлося без наслідків на землі.

Начальник ОВА про наслідки обстрілу Черкаської області

Наслідки атаки в Київській області

Минулої ночі в Київській області також працювала протиповітряна оборона, розповів голова КОВА Руслан Кравченко. Українським захисникам вдалося збити ворожі дрони за межами населених пунктів, отже, уникнуто постраждалих і руйнувань — уламки БПЛА впали на відкритій місцевості.

Начальник КОВА про наслідки обстрілу Київської області

Нагадаємо, ЗС РФ застосували ракети С-300 для атаки на Миколаїв. У місті багато пожеж і руйнувань.