Обстріл Миколаєва 15 жовтня: в ДСНС показали сильні пожежі і зруйновані будинки (фото)

Внаслідок російського обстрілу жінка дістала несумісні із життям поранення. Працівники ДСНС продовжують працювати на місцях влучань.

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Російські окупанти в ніч проти 15 жовтня атакували Миколаїв, попередньо ракетами типу С-300. Пошкоджень зазнали приватні будинки, заклад харчування, інфраструктурний обʼєкт тощо. Є загибла. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, а ДСНС України оприлюднила світлини наслідків ворожої атаки.

"15 жовтня, близько 02:30, ворог атакував місто, попередньо ракетами типу С-300. Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації. Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранення отримали 16 людей, з них трьом надано амбулаторну допомогу", — проінформував Віталій Кім.

Як зазначили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, обстрілу зазнали 2 райони міста. В іншому районі Миколаєва горіли ресторанний комплекс й торгівельні павільйони.

Пожежу локалізовано на площі 1400 кв. м. Триває ліквідація.

Нагадаємо, що моніторингові канали повідомили, що ЗС РФ застосували ракети С-300 для атак на Миколаїв в ніч проти 15 жовтня. Було зафіксовано кілька ударів. Один із прильотів припав на приватний житловий будинок.

Також повідомлялося, що на Херсонщині росіяни атакували дронами цивільну автівку. Дві жінки отримали несумісні з життям поранення. Ще двох людей госпіталізовано з травмами.