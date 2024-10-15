Обстрел Николаева 15 октября: в ГСЧС показали сильные пожары и разрушенные дома (фото)

В результате российского обстрела женщина получила несовместимые с жизнью ранения. Работники ГСЧС продолжают работать на местах попаданий.

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Российские оккупанты в ночь на 15 октября атаковали Николаев, предварительно ракетами типа С-300. Повреждения получили частные дома, заведение питания, инфраструктурный объект и тому подобное. Есть погибшая. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, а ГСЧС Украины обнародовала фотографии последствий вражеской атаки.

"15 октября, около 02:30, враг атаковал город, предварительно ракетами типа С-300. Повреждены инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются мероприятия по ликвидации. В результате обстрела погибла женщина, ранения получили 16 человек, из них трем оказана амбулаторная помощь", — проинформировал Виталий Ким.

Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, обстрелу подверглись 2 района города. В другом районе Николаева горели ресторанный комплекс и торговые павильоны.

Пожар локализован на площади 1400 кв. м. Продолжается ликвидация.

Напомним, что мониторинговые каналы сообщили, что ВС РФ применили ракеты С-300 для атак на Николаев в ночь на 15 октября. Было зафиксировано несколько ударов. Один из прилетов пришелся на частный жилой дом.

Также сообщалось, что на Херсонщине россияне атаковали дронами гражданскую машину. Две женщины получили несовместимые с жизнью ранения. Еще два человека госпитализированы с травмами.