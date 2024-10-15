ВС РФ ударили по Николаеву: есть жертвы и пострадавшие, подробности

Мониторинговые каналы сообщили, что ВС РФ применили ракеты С-300 для атак на город. Было зафиксировано несколько ударов. Один из прилетов пришелся в частный жилой дом.

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В ночь на 15 октября российские оккупанты атаковали Николаевскую область ракетами. В результате удара пострадали 11 человек, также известно об одном погибшем человеке. Об этом у себя в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Пока известно об 11 пострадавших, есть тяжелые. К сожалению, есть одна погибшая", — написал Ким.

Удар по Николаеву Фото: Скриншот

Ранее мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщал, что Николаев находится под обстрелом баллистики. Так, ВС РФ применили ракеты С-300 для атак на город. Было зафиксировано несколько ударов.

Позже он заявил, что один из прилетов пришелся в частный жилой дом. На месте возник пожар. Затем стало известно, что были прилеты в разных частях города.

"Есть пострадавшие, минимум 2 гражданских в состоянии средней тяжести и тяжелом состоянии", — отметил мониторинговый канал.

Атака БПЛА: что известно

Отметим, что Россия также атаковала Украину беспилотниками "Шахед". Воздушная тревога была объявлена во многих областях и продолжалась несколько часов. Так, первые группы БПЛА были зафиксированы еще вечером 14 октября. Они направлялись в Николаевскую область через Херсонскую.

Позже дроны заметили в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Киевской и Черкасской областях.

Отбой тревоги из-за вражеских БПЛА был объявлен только в 06:06 утра.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области россияне атаковали дронами гражданскую машину. Две женщины получили несовместимые с жизнью ранения. Еще два человека госпитализированы с травмами.

Также напомним, что в сети появились фото пусковых площадок Shahed в РФ. По словам обозревателей, более перспективным вариантом являются атаки на склады с дронами, однако и здесь есть свои сложности: РФ маскирует эти объекты среди гражданской инфраструктуры, следуя тактике террористических организаций, таких как ХАМАС и "Хезболла".