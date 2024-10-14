В Херсонской области россияне атаковали дронами гражданскую машину: есть погибшие, детали (фото)

Две женщины получили несовместимые с жизнью ранения. Еще два человека госпитализированы с травмами.

Related video

В обед 14 октября российский дрон ударил по гражданскому автомобилю вблизи села Гавриловка Херсонской области. Об этом сообщил в Telegram руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью получили две женщины, 72 и 56 лет. Мои соболезнования родным и близким погибших", — написал глава ОГА.

В Херсонской ОГА сообщили о еще двух пострадавших от атаки. Их доставили в больницу на "скорой". Врачи диагностировали у 72-летнего мужчины и 63-летней женщины взрывные травмы и контузии.

В Telegram-канале Национальной полиции Украины уточнили, что россияне атаковали FPV-дроном автомобиль ВАЗ-2109. Во время удара в салоне находились 46-летний водитель и четыре пассажира.

ВС РФ ударили FPV-дроном по гражданскому авто Фото: Национальная полиция ВС РФ ударили FPV-дроном по гражданскому авто Фото: Национальная полиция

"Две пассажирки в возрасте 72 и 56 лет погибли. 63-летняя женщина и 72-летний мужчина получили черепно-мозговые травмы, взрывные и акубаротравмы", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября оккупанты ударили по центру Херсона рядом с рынком и остановкой. В результате обстрела погибли шесть гражданских людей и еще шестеро получили ранения. По данным следствия, россияне атаковали город из ствольной артиллерии.

В ночь на 11 октября РФ обстреляла Одесскую область баллистическими ракетами. Одесская ОГА сообщила, что в результате атаки было разрушено двухэтажное здание, где жили и работали гражданские. Четыре человека погибли, среди них — один подросток. Еще десять граждан получили ранения.