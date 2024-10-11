Россия ударила баллистикой по Одесской области: много жертв и раненых (фото, видео)

В результате российской атаки произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские граждане. Несовместимые с жизнью ранения получили четыре человека.

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В ночь на 11 октября российские ВС баллистическими ракетами атаковали Одесскую область. В результате погибли четыре человека, среди них — один подросток. Об этом сообщила Одесская областная военная администрация.

"В результате атаки в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские. Под завалами оказались люди. Спасатели ГСЧС спасли четыре человека, еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли. Среди погибших 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице", — рассказали в ОГА.

В ведомстве добавили, что еще 10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Четыре человека в тяжелом состоянии. На месте происшествия десяти людям оказана психологическая помощь.

Обстрел в Одессе Фото: Одесская ОВА

ВС РФ атаковали Одессу Фото: Одесская ОВА

Результаты атаки в Одессе Фото: Одесская ОВА

Последствия атаки ВС РФ в Одессе

На момент написания материала комментариев от местных правоохранительных органов не поступало.

Отметим, что российские оккупанты обстреливают Одессу баллистическими ракетами. В частности, 7 октября их целью стала портовая инфраструктура. Баллистической ракетой враг попал в гражданское судно под флагом Палау. В результате обстрела погиб 60-летний украинец, сотрудник частной компании, обрабатывающей грузы. Еще пятеро иностранных граждан пострадали

В среду, 9 октября, ВС РФ снова нанесли баллистический удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате вражеской атаки погибли шесть человек, восемь получили ранения, из них четверо — в тяжелом состоянии. Все пострадавшие — граждане Украины.