РФ баллистикой атаковала Одессу: повреждено иностранное судно в порту, есть жертвы

По словам председателя Одесской ОГА Олега Кипера, таким образом Россия пытается сорвать работу украинского зернового коридора. За последние несколько дней это уже вторая атака на гражданское судно в портах Одесской области.

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Российские оккупанты атаковали Одессу баллистическими ракетами. Их целью стала портовая инфраструктура. Баллистической ракетой враг попал в гражданское судно под флагом Палау. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

"Погиб 60-летний украинец, сотрудник частной компании, которая обрабатывает грузы. Еще пятеро иностранных граждан пострадали. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один — легкой. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь", — проинформировал глава ОГА.

Он добавил, что РФ пытается сорвать работу украинского зернового коридора. За последние несколько дней это уже вторая атака на гражданское судно в портах Одесской области.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, баллистической ракетой повреждено судно "OPTIMA" под флагом Палау. Сегодня судно зашло для загрузки. Однако через несколько часов стало мишенью страна-агрессора.

"Таким образом агрессор пытается вновь разрушить судоходство в Черном море и подорвать украинские усилия по обеспечению продовольственной безопасности. Следствием этого может быть только рост нестабильности в чувствительных регионах мира, которые зависят от импорта продовольствия, и беспокойства в международных отношениях. Мы должны и дальше усиливать нашу ПВО и силой оружия и силой дипломатии привлекать врага к ответственности", — проинформировал он.

Напомним, что в ночь на 7 октября ВС РФобстреляли города Украины дронами типа "Шахед" и ракетами различного базирования.