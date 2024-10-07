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РФ баллистикой атаковала Одессу: повреждено иностранное судно в порту, есть жертвы

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Фото: скриншот | Баллистическая ракета. Иллюстративное фото

По словам председателя Одесской ОГА Олега Кипера, таким образом Россия пытается сорвать работу украинского зернового коридора. За последние несколько дней это уже вторая атака на гражданское судно в портах Одесской области.

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Российские оккупанты атаковали Одессу баллистическими ракетами. Их целью стала портовая инфраструктура. Баллистической ракетой враг попал в гражданское судно под флагом Палау. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

"Погиб 60-летний украинец, сотрудник частной компании, которая обрабатывает грузы. Еще пятеро иностранных граждан пострадали. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один — легкой. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь", — проинформировал глава ОГА.

Он добавил, что РФ пытается сорвать работу украинского зернового коридора. За последние несколько дней это уже вторая атака на гражданское судно в портах Одесской области.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, баллистической ракетой повреждено судно "OPTIMA" под флагом Палау. Сегодня судно зашло для загрузки. Однако через несколько часов стало мишенью страна-агрессора.

"Таким образом агрессор пытается вновь разрушить судоходство в Черном море и подорвать украинские усилия по обеспечению продовольственной безопасности. Следствием этого может быть только рост нестабильности в чувствительных регионах мира, которые зависят от импорта продовольствия, и беспокойства в международных отношениях. Мы должны и дальше усиливать нашу ПВО и силой оружия и силой дипломатии привлекать врага к ответственности", — проинформировал он.

Напомним, что в ночь на 7 октября ВС РФобстреляли города Украины дронами типа "Шахед" и ракетами различного базирования.