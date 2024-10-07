"Кинжалы" и "Шахеды": ВС РФ нанесли массированный удар по Украине, есть попадания (фото)

Командование Воздушных сил подтвердило информацию о попадании в районе аэродрома в Хмельницкой области и на территории Харьковской области. Две аэробаллистические ракеты "Кинжал" удалось уничтожить в небе над Киевской областью.

Related video

В ночь на 7 октября Вооруженные силы Российской Федерации в очередной раз обстреляли мирные города Украины с помощью дронов типа "Шахед" и ракет различного базирования. О результатах атаки рассказали Воздушные силы в Telegram.

"В ночь на 7 октября 2024 года (с 20.00 06.10 по 8.30.00 07.10) противник нанес удар по Украине баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетой неустановленного типа из Курской и Белгородской областей, а также ударными БпЛА (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск — РФ)", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что около 08.20 ч враг нанес удар тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" с трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тамбовской области.

"Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 80-ти воздушных целей", — уточнили военные.

В результате работы ПВО на Киевщине сбиты две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и на Киевщине и 32 вражеских ударных БпЛА в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. 37 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, один БПЛА еще был в воздухе.

Командование отмечает, что зафиксировано несколько попаданий "Шахедов" в Харьковской области и одного "Кинжала" вблизи аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.

Результаты атаки в Николаевской области

По информации начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в ночь на 7 октября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БпЛА типа "Shahed-136/131". Информации о пострадавших нет.

Ситуация в Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что ночью сбиты 4 "Шахеды". О пострадавших сообщений нет.

Атака на Сумскую область

Об уничтожении "Шахедов" сообщают и в Сумской ОГА. Там отметили, что ночью 7 октября силы ПВО уничтожили 8 вражеских БПЛА.

Что происходило в Харьковской области

По информации руководителя Харьковской ОГА, ВС РФ атаковали Купянский район. В результате удара БПЛА пострадали мужчины 40 и 68 лет. В Харьковской областной прокуратуре добавили, что в области в результате очередных российских обстрелов пострадали четверо мирных жителей

Что произошло в Хмельницкой области

Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин отметил, что во время утреннего сигнала "Воздушная тревога". Силы ПВО в пределах области уничтожили 1 вражеский БПЛА типа "Shahed".

Позже враг атаковал область аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".

"Один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области", — добавили в Воздушных силах.

Информации о травмированных, погибших и разрушениях не поступало. Попаданий по гражданской и критической инфраструктуре не было, пожаров не зафиксировано.

Впоследствии на официальной странице о событиях в Староконстантиновской общине сообщили об "угрозе детонации боеприпасов" и призвали местных жителей находиться вблизи укрытий. В комментариях отмечается, что "много пожарных в одном направлении все время ездят".

Обстрел Киева

В ночь на 7 октября Киев находился под атакой "Шахедов". Корреспонденты Фокуса сообщали о звуках взрывов через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Начальник КМВА Сергей Попко утром отметил, что ВС РФ несколькими волнами атаковали Киев, однако все вражеские "Шахеды" были уничтожены силами ПВО.

В 8:30 7 октября ВС РФ нанесли удар ракетами "Кинжал" по Киеву, в результате чего в городе прогремели взрывы. В мониторинговом Telegram-канале Tracking предупреждали, что, предварительно, оккупанты запустили три ракеты типа "Кинжал" по Староконстантинову в Хмельницкой области и Киеву. Пуски были осуществлены из района Тульской области РФ.

Впоследствии появилась информация, что обломки "Кинжалов" упали в трех районах Киева, однако, к счастью, пострадавших или погибших нет.

Впоследствии пресс-служба Нацполиции обнародовала кадры последствий утренней ракетной атаки ВС РФ в Киевской области. По данным силовиков, в результате обстрела в столичном регионе повреждены три частных дома, складское помещение и два автомобиля.

Последствия атаки в Киевской области Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Последствия атаки в Киевской области

Напомним, что утром 7 октября ВС РФ осуществили повторную атаку на Киев. Враг в целом запустил три ракеты Х-47М2 "Кинжал". Две из них были нацелены на Хмельницкую область, еще одна — на столицу. В городе сработала ПВО. Обломки аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" были найдены сразу в нескольких районах города.