Утренний обстрел ВС РФ: один "Кинжал" попал вблизи авиабазы, есть "угроза детонации"

Жителей Староконстантиновской громады призвали не отходить далеко от укрытий из-за угрозы, что будут взрываться боеприпасы. Местные сообщают, что в одном направлении направляются пожарные машины.

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Утром 7 октября ВС РФ атаковали Украину ракетами типа "Кинжал", две из них летели в направлении Староконстантинова. Начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин заявил, что попаданий по гражданской и критической инфраструктуре зафиксировано не было.

"По состоянию на этот час обращений относительно травмированных, погибших нет. Пожаров не зафиксировано. Спасибо нашим ВСУ", — добавил глава ОВА.

В то же время в Воздушных силах ВСУ сообщили, что попадание одного "Кинжала" зафиксировали вблизи аэродрома Староконстантинов.

На официальной странице о событиях в Староконстантиновской громаде сообщили об "угрозе детонации боеприпасов" и призвали местных жителей находиться вблизи укрытий.

В комментариях отмечается, что "много пожарных в одном направлении все время ездят".

Публикация с предупреждением для жителей Староконстантиновской громады Фото: Скриншот

Стоит отметить, что в "Староконстантиновском Городском Радиовещании" ранее информировали, что 7 октября с 10:00 до 11:00 будут проводить работы по обезвреживанию непригодных боеприпасов. Местных предупреждали о взрывах и просили не волноваться.

Сообщение об угрозе детонации появилось в 09:48.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки сбитого над городом "Кинжала" нашли сразу в трех районах. В Соломенском районе столицы вспыхнул пожар.

Ночью на 7 октября ВС РФ также атаковали Киев "Шахедами". Силы ПВО обнаружили и обезвредили примерно 15 вражеских дронов.