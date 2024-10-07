Ранковий обстріл ЗС РФ: один "Кинджал" влучив поблизу авіабази, є "загроза детонації"

Жителів Старокостянтинівської громади закликали не відходити далеко від укриттів через загрозу, що вибухатимуть боєприпаси. Місцеві повідомляють, що в одному напрямку прямують пожежні машини.

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Зранку 7 жовтня ЗС РФ атакували Україну ракетами типу "Кинджал", дві з них летіли в напрямку Старокостянтинова. Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін заявив, що влучань по цивільній і критичній інфраструктурі зафіксовано не було.

"Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих немає. Пожеж не зафіксовано. Дякую нашим ЗСУ", — додав очільник ОВА.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що влучання одного "Кинджалу" зафіксували поблизу аеродрому Старокостянтинів.

На офіційній сторінці про події у Старокостянтинівській громаді повідомили про "загрозу детонації боєприпасів" та закликали місцевих жителів перебувати поблизу укриттів.

У коментарях зазначається, що "багато пожежних в одному напрямку весь час їздять".

Публікація з попередженням для мешканців Старокостянтинівської громади Фото: Скриншот

Варто зазначити, що у "Старокостянтинівському Міському Радіомовленні" раніше інформували, що 7 жовтня з 10:00 до 11:00 проводитимуть роботи зі знешкодження непридатних боєприпасів. Місцевих попереджали про вибухи та просили не хвилюватись.

Повідомлення про загрозу детонації з’явилось о 09:48.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки збитого над містом "Кинджала" знайшли одразу у трьох районах. У Солом’янському районі столиці спалахнула пожежа.

Вночі на 7 жовтня ЗС РФ також атакували Київ "Шахедами". Сили ППО виявили та знешкодили приблизно 15 ворожих дронів.