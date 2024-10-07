Удар "Кинджалом" по Києву: уламки ракети впали у трьох районах, деталі

За інформацією мера Віталія Кличка, в одному із приватних гаражів внаслідок падіння уламків виникла пожежа. В КМВА уточнюють, що через ракетний удар ЗС РФ також постраждав багатоповерховий житловий будинок.

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Під час ранкової атаки на Київ у столиці спрацювала ППО. Уламки аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" були знайдені відразу в декількох районах міста, повідомив мер міста Віталій Кличко.

За інформацією очільника міста, уламки ракет упали:

в Солом'янському районі — в кількох місцях на відкритий простір;

у Шевченківському — поблизу пішохідного переходу;

в Голосіївському один уламок пробив дах службового мікроавтобуса, інший упав на тротуар.

Окрім того, в одному із приватних гаражів Солом'янського району виникла пожежа. Наразі вона ліквідована. Потерпілих немає.

"Уламки ракет виявили біля підʼїзду одного з багатоквартирних будинків, а також — на подвірʼї приватного будинку. В тому ж Соломʼянському районі уламки ракети впали біля супермаркету", — розповів Віталій Кличко.

В КМВА додали, що в Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку. Окрім того, один з уламків впав на територію школи, решта — переважно на відкритий території. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ЗС РФ запустили ракети по Україні, у столиці прогриміли вибухи. Керівник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко зазначив, що були зафіксовані пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, в місті працювала ППО.

Нагадаємо, що в ніч проти 7 жовтня російські окупанти вчергове атакували столицю безпілотними літальними апаратами "Шахед". Поблизу Києва було виявлено близько 15 дронів.