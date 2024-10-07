ЗС РФ запустили по Україні "Кинджали": де лунали вибухи й що відомо про наслідки атаки

Дані моніторингових каналів та повідомлення Повітряних сил свідчать про те, що ворог загалом запустив три ракети. Дві з них були націлені на Хмельницьку область, ще одна — на столицю.

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Зранку 7 жовтня ЗС РФ запустили ракети по Україні, у столиці прогриміли вибухи. Фокус зібрав інформацію про ворожий обстріл.

О 8:28 в Україні оголосили ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К. Вже за хвилину Українців попередили про швидкісну ціль на Старокостянтинів. О 8:30 у Повітряних силах заявили, що ще одна ціль летить курсом на Київ. Ще за дві хвилини з’явилось повідомлення про запуск "Кинджала" в напрямку Старокостянтинова.

Вибухи у Києві

Кореспонденти Фокусу повідомили, що у Києві пролунали вибухи.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що у місті працює ППО.

"Перебувайте в укриттях! Ракетна небезпека триває", — підкреслив він.

Керівник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко зазначив, що були зафіксовані пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К.

"В Києві працювало ППО. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", — додав Попко.

У моніторинговому Telegram-каналі Tracking повідомили, що, попередньо, окупанти запустили три ракети типу "Кинджал" по Старокостянтинову у Хмельницькій області та Києву. Пуски були здійснені з району Тульської області РФ.

В іншому джерелі monitor пояснили, що спочатку кияни чули звуки проходження ракет повз, а вже потім роботу сил ППО.

У двох районах впали уламки

У КМВА проінформували, що в Соломʼянському районі Києва зафіксували падіння уламків. За попередніми даними, обійшлося без жертв та руйнувань.

Також уламки впали у Голосіївському районі міста. Попередньо, також без руйнувань та жертв.

Вибухи на Хмельниччині

О 8:33 у соцмережах повідомили, що у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Нагадаємо, вночі на 7 жовтня ЗС РФ атакували Київ "Шахедами". У КМВА повідомляли про виявлення приблизно 15 дронів-камікадзе, усі їх знешкодили сили ППО. Кияни чули роботу ППО.

Вночі на 6 жовтня ворог запускав безпілотники по Одесі та області. Місцевий фермер знайшов у полі цілий "Шахед".