ЗС РФ запустили по Україні "Кинджали": де лунали вибухи й що відомо про наслідки атаки
Дані моніторингових каналів та повідомлення Повітряних сил свідчать про те, що ворог загалом запустив три ракети. Дві з них були націлені на Хмельницьку область, ще одна — на столицю.
Зранку 7 жовтня ЗС РФ запустили ракети по Україні, у столиці прогриміли вибухи. Фокус зібрав інформацію про ворожий обстріл.
О 8:28 в Україні оголосили ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К. Вже за хвилину Українців попередили про швидкісну ціль на Старокостянтинів. О 8:30 у Повітряних силах заявили, що ще одна ціль летить курсом на Київ. Ще за дві хвилини з’явилось повідомлення про запуск "Кинджала" в напрямку Старокостянтинова.
Вибухи у Києві
Кореспонденти Фокусу повідомили, що у Києві пролунали вибухи.
Мер столиці Віталій Кличко заявив, що у місті працює ППО.
"Перебувайте в укриттях! Ракетна небезпека триває", — підкреслив він.
Керівник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко зазначив, що були зафіксовані пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К.
"В Києві працювало ППО. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", — додав Попко.
У моніторинговому Telegram-каналі Tracking повідомили, що, попередньо, окупанти запустили три ракети типу "Кинджал" по Старокостянтинову у Хмельницькій області та Києву. Пуски були здійснені з району Тульської області РФ.
В іншому джерелі monitor пояснили, що спочатку кияни чули звуки проходження ракет повз, а вже потім роботу сил ППО.
У двох районах впали уламки
У КМВА проінформували, що в Соломʼянському районі Києва зафіксували падіння уламків. За попередніми даними, обійшлося без жертв та руйнувань.
Також уламки впали у Голосіївському районі міста. Попередньо, також без руйнувань та жертв.
Вибухи на Хмельниччині
О 8:33 у соцмережах повідомили, що у Хмельницькій області пролунали вибухи.
Нагадаємо, вночі на 7 жовтня ЗС РФ атакували Київ "Шахедами". У КМВА повідомляли про виявлення приблизно 15 дронів-камікадзе, усі їх знешкодили сили ППО. Кияни чули роботу ППО.
Вночі на 6 жовтня ворог запускав безпілотники по Одесі та області. Місцевий фермер знайшов у полі цілий "Шахед".