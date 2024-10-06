Три "Іскандери", 90 "шахедів", збили 56: ЗС РФ уночі атакували 14 областей України

За даними Повітряних сил, під час нічної атаки застосовували понад 90 різних засобів для повітряних атак, серед іншого керовану авіаційну ракету Х-59/69.

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У ніч з 5 на 6 жовтня війська РФ вкотре атакували Україну десятками ударних дронів і ракет різного типу. Сили оборони України збили дві ракети та 56 дронів типу "шахед". Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Під час нічної атаки використовувалося понад 90 різних засобів для повітряних атак, а саме:

2 ракети "Іскандер-М";

1 "Іскандер-К";

1 керована авіаційна ракета Х-59/69;

87 "шахедів".

Наслідки нічного обстрілу України 6 жовтня

Загалом Повітряними силами було збито дві ракети та 56 БПЛА. Атакам піддалися загалом 14 областей, серед іншого Миколаївська, Одеська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Сумська.

За даними МВС, під час атаки травм зазнав житель Одеської області — у важкому стані він опинився в лікарні. Також постраждала інфраструктура: складські приміщення та вантажний транспорт. Рятувальники загасили пожежі, що виникли.

Губернатор Олег Кіпер зазначив, що росіяни атакували ракетою суховантаж. За його словами, були пошкодження цивільного судна, але обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що за даними журналістів The New York Times, ЗС РФ поки що доводять свої можливості відшкодовувати втрати, набирати солдатів і нарощувати виробництво зброї. Залишається незрозумілим, якою територією Україні доведеться пожертвувати, перш ніж армія РФ видихнеться — якщо це взагалі станеться.

Також повідомлялося, що, за даними The Times, у 2025 році Україна зможе почати новий контрнаступ. У ЗСУ може з'явитися нова техніка і нові сформовані бригади.