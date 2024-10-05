Наступ ЗСУ може відбутися з новою технікою і новими сформованими бригадами. До цього часу, не виключає видання, Україна також отримає дозвіл від союзників наносити удари по цілях противника далекобійною зброєю.

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Імовірно, Україна наступного року зможе розпочати новий масштабний контрнаступ у війні проти російської армії завдяки техніці, яку вона отримує від країн-партнерів, і новим військовим підрозділам, що формуються в процесі мобілізації. Про це пише американське видання The Times.

Крім того, Україна, вважає видання, ймовірно, отримає дозвіл на використання далекобійних американських ракет ATACMS і британських Storm Shadow проти військових цілей на території країни-агресора.

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Однак навіть без їхнього застосування ЗСУ активно використовують свої власні ракети та безпілотники в кампанії проти російських складів боєприпасів. І це приносить свої плоди, зазначили в The Times.

Україна, як зазначається, стикається з проблемами мобілізації військовозобов'язаних, але розширюється західне виробництво боєприпасів, а допомога союзників спрямовується на розвиток оборонно-промислового сектора країни.

Нагадаємо, старший лейтенант медичної служби так званої "ДНР", хірург Юрій Євич розповів своїм 109 тисячам передплатників на YouTube-каналі про те, що ЗСУ планують великий наступ уже цієї осені і можуть захопити Курськ і Бєлгород. За словами Євича, прийдешній наступ ЗСУ "буде набагато більшим, ніж під Ізюмом" і перевершить події в Курській області.

Також Фокус писав, що жителі Суджі в Курській області почали проситися в Україну. Громадяни РФ ображені на свою владу, оскільки та їх кинула і нічим не допомагає.