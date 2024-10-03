За словами представника комендатури в російському регіоні Олексія Дмитрашкiвського, громадяни РФ ображені на свою владу, адже та їх кинула і нічим не допомагає. При цьому до Сил оборони населення ставиться добре.

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Операція ЗСУ в Курській області триває вже майже 2 місяці і жителі російського регіону почали проситися в Україну. Про це заявив представник української військової комендатури в Курській області Олексій Дмитрашкiвський в ефірі "Апостроф TV".

За його словами, певна частина жителів частини російського регіону, який контролюється Силами оборони, висловлюють бажання переселитися на українську територію. Крім того, населення ставиться дуже добре до українських військовослужбовців, адже бійці в деяких випадках роблять більше, ніж влада РФ. У результаті росіяни ображені на керівництво регіону, яке їх покинуло і не бере участі в їхньому житті.

"Досить велика кількість людей вже говорять вголос про те, що вони хочуть виїхати в Україну, що вони не вірять своїй владі", — заявив Олексій Дмитрашкiвський.

Окремо представник військової комендатури додав, що українські захисники допомагають жителям Курської області продуктами харчування, дровами, ліками та теплими речами. Також їм показують усю правду про те, що насправді відбувається в Україні та у світі. Вони взагалі нічого не знали про багато речей, тому доводиться населення інформувати.

Єдине, що чули ці росіяни про українців, то це фейки про "фашистів, які вбивають своїх дітей, громлять свої міста і знущаються зі своїх жителів".

"Навіть одна жінка розповідала, що коли заходили українські військові в село, вони ховалися в кущах для того, щоб не потрапити на очі військових, бо їх лякали, що це звірі… На сьогодні вони вже з посмішкою на обличчі розповідають ці історії та довіряють українським військовим, принаймні чекають на наш приїзд", — продовжує Олексій Дмитрашкiвський.

Наразі в частині регіону, де закріпилися ЗСУ, проживають здебільшого люди похилого віку, які страждають від різних захворювань. Також є й маленькі діти.

Кількома днями раніше військовий оглядач проаналізував нові успіхи ЗСУ в Курській області. За словами Олександра Коваленка, ЗС РФ також мають певні успіхи в межах свого "феноменального контрнаступу", однак якби операція Кремля була корисною — контроль за ситуацією не передавали б від соратника Путіна Олексія Дюміна до директора ФСБ Олександра Бортнікова.