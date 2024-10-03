По словам представителя комендатуры в российском регионе Алексея Дмитрашковского, граждане РФ обижены на свою власть, ведь та их бросила и ничем не помогает. При этом к Силам обороны население относится хорошо.

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Операция ВСУ в Курской области продолжается уже практически 2 месяца и жители российского региона начали проситься в Украину. Об этом заявил представитель украинской военной комендатуры в Курской области Алексей Дмитрашковский в эфире "Апостроф TV".

По его словам, определенное жителей части российского региона, который контролируется Силами обороны, выражают желание переселиться на украинскую территорию. Кроме того, население относится очень хорошо к украинским военнослужащим, ведь бойцы в некоторых случаях делают больше, нежели власти РФ. В результате россияне обижены на руководство региона, которое их бросило и не принимают участия в их жизни.

"Достаточно большое количество людей уже говорят вслух о том, что они хотят уехать в Украину, что они не верят своей власти", — заявил Алексей Дмитрашковский.

Отдельно представитель военной комендатуры добавил, что украинские защитники помогают жителям Курской области продуктами питания, дровами, лекарствами и теплыми вещами. Также им показывают всю правду о том, что на самом деле происходит в Украине и в мире. Они вообще ничего не знали про многие вещи, поэтому приходится население информировать.

Единственное, что слышали эти россияне об украинцах, так это фейки о "фашистах, которые убивают своих детей, громят свои города и издеваются над своими жителями".

"Даже одна женщина рассказывала, что когда заходили украинские военные в село, они прятались в кустах для того, чтобы не попасться на глаза военных, потому что их пугали, что это звери… На сегодня они уже с улыбкой на лице рассказывают эти истории и доверяют украинским военным, по крайней мере ждут нашего приезда", — продолжает Алексей Дмитрашковский.

Сейчас в части региона, где закрепились ВСУ, проживают в основном пожилые люди, страдающие от различных заболеваний. Также есть и маленькие дети.

Несколькими днями ранее военный обозреватель проанализировал новые успехи ВСУ в Курской области. По словам Александра Коваленко, ВС РФ также имеют определенные успехи в рамках своего "феноменального контрнаступления", однако если бы операция Кремля была полезной — контроль за ситуацией не передавали бы от соратника Путина Алексея Дюмина к директору ФСБ Александру Бортникову.