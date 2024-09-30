10 тысяч потерь у россиян: эксперт анонсировал новые успехи ВСУ в Курской области

По словам Александра Коваленко, ВС РФ также имеют определенные успехи в рамках своего "феноменального контрнаступления", однако если бы операция Кремля была полезной — контроль за ситуацией не передавали бы от соратника Путина Алексея Дюмина к директору ФСБ Александру Бортникову.

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В Курской области Силы обороны Украины имеют такое же расширение зоны контроля, как и продвижение ВС РФ в рамках их контрнаступления Об этом в комментарии "Еспресо" сказал Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

По его словам, реальная ситуация на Курщине неизвестна, потому что информация преимущественно поступает со слов именно российской пропаганды.

"Впечатление, что в направлении Опанасовка — Снагость — Любимовка у россиян есть какие-то продвижения, то это маневренная оборона. А что происходит в направлении Глушковского района или на севере, в Кореневском районе, по трассе на Льгов, то об этом никто не говорит. Однако, я думаю, об этом мы узнаем уже на этой неделе. Потому что Силы обороны Украины имеют такое же расширение зоны контроля, как и российские оккупанты имеют какие-то продвижения в пределах их "феноменального контрнаступления", — отметил Коваленко.

Карта боев на Курщине от "Эспрессо"

Он отметил, что если бы это контрнаступление ВС РФ имело соответствующий коэффициент полезного действия, то контроль за общей ситуацией тогда бы не передавали от Дюмина (секретарь государственного совета РФ, — ред.) к Бортникову (директор ФСБ РФ, — ред.). Также Александр Коваленко добавил, что на начало Курской операции группировка противника там состояла из 10 тыс. личного состава, а сейчас — более 41 тыс. личного состава.

"За этот период россияне имеют потери где-то более 10 тыс., и это не по нашим данным, а из российских пабликов. То есть за эти два месяца было задействовано 50 тыс. личного состава российских оккупантов только на Курщине", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, что ВСУ недавно продвинулись в Глушковском районе в Курской области. Геолокационные кадры за 29 сентября указывают на то, что ВСУ имеют продвижение на запад и северо-запад от Веселого и, вероятно, захватили северо-западную часть населенного пункта.