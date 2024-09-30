ВСУ продвинулись в Глушковском районе Курской области: ВС РФ — возле Покровска и Торецка (карты)

По подсчетам военного обозревателя Константина Машовца, российские силы сосредоточили в Курской области от 40 000 до 41 000 человек личного состава и собираются перебросить еще 6 000.

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Украинские силы недавно продвинулись в Глушковском районе к западу от выступа в Курской области. Геолокационные кадры за 29 сентября указывают на то, что ВСУ недавно продвинулись к западу и северо-западу от Веселого и, вероятно, захватили северо-западную часть населенного пункта. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 29 сентября.

Российские провоенные блогеры приписывают подразделениям российского 56-го воздушно-десантного полка отражение украинских атак в районе Веселого.

ВСУ продолжили наступление в Курской области 29 сентября, но без подтвержденных успехов. Источники РФ утверждают, что ВСУ наступали возле Коренево в районе Любимовки, Кремяного, Погребков, Камышевки и Черкасского Поречного. По некоторым данным, украинские силы, вероятно, действуют в районе Ольговки.

Карта DeepState: Украинские войска в Курской области

Российские войска контратаковали в районе украинского выступа в Курской области 29 сентября, но без подтвержденных успехов. Российские источники утверждают, что ВС РФ контратаковали юго-восточнее Коренево в районе Любимовки, Дарьино и Николаево-Дарьино, а также в районе Плехово. Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что подразделения российских 7-й и 106-й дивизий ВДВ, 810-й и 155-й бригады морской пехоты пытаются укрепить свои текущие позиции и готовятся к защите от будущих украинских атак в Курской области. По его подсчетам, российские силы сосредоточили в Курской области от 40 000 до 41 000 человек личного состава и собираются перебросить еще 6 000.

Торецк

Карта ISW: Торецк

Недавно российские войска незначительно продвинулись в Торецке на фоне продолжающихся атак в этом районе 29 сентября. Геолокационные кадры за 29 сентября показывают, что ВС РФ недавно продвинулись на запад вдоль улицы Дружбы в центре Торецка. ВС РФ продолжали наступательные операции вблизи самого Торецка, к югу от Торецка в районе Нелиповки и к западу от Торецка в направлении Щербиновки 28 и 29 сентября.

Покровск

Карта DeepState: Покровск

Войска РФ продвинулись к юго-востоку от Покровска на фоне продолжающихся атак в этом районе 29 сентября. Геолокационные кадры за 29 сентября показывают, что ВС РФ незначительно продвинулись вблизи железнодорожной линии к югу от Селидово и в южную часть Красного Яра и, вероятно, захватили оставшуюся часть Крутого Яра. Российские источники сообщали 29 сентября, что войска РФ продвинулись к югу от Селидово и к востоку и северо-западу от Цукурино. Но в ISW не обнаружил подтверждений. Один из российских милитари-блогеров также заявил, что ВС РФ продолжают продвигаться к Покровску и пытаются окружить Селидово с нескольких направлений.

Карта ISW: Покровск

По данным Генштаба ВСУ, на Торецком направлении было 11 боестолкновений (возле Щербиновки, Торецка и Нелиповки). На Покровском — ВСУ отразили 28 штурмов.

"На Покровском направлении наши защитники отражали 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лисовка, Селидово, Зеленое Поле, Крутой Яр и Журавка. Наибольшая концентрация атак была возле Селидово", — говорится в сводке.

Напомним, что войска РФ атаковали колонной БМП под Курском и застряли в собственных укреплениях.

Также сообщалось о деталях ночного обстрела Украины: ВС РФ применяли ракеты "Искандер" и более 70 "Шахедов".