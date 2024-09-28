"Лучше сдернуть и подальше": боевой медик РФ рассказал, когда ВСУ пойдут в масштабное наступление

Лейтенант медицинской службы т.н. "ДНР" также убеждает россиян в том, что на Западе пьют кровь детей, сдобренную адреналином от их мучений, и изготовляют из нее наркотики. Ими потом "балуются" элита и население.

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Российская пропаганда не устает пугать свое население зверствами, которые якобы творят ВСУ на "оккупированных" территориях. Однако не только из федеральных каналов звучит подобная информация. Распространяют нечто похожее и "на местах". В частности хирург Юрий Евич, старший лейтенант медицинской службы так называемой "ДНР", рассказал своим 109 тысячам подписчиков на YouTube-канале о том, что ВСУ планируют крупное наступление уже этой осенью и могут захватить Курск и Белгород.

"Обстановка на фронте сейчас гораздо хуже, чем в 2022-м, просто вы, дорогие гражданские, этого не знаете. Что вы хотите? 52 страны воюют против нас, а население всей страны с первого до последнего дня живет по принципу "никакой войны нет, и СВО, которая меня не касается, никаких мобилизаций не надо, ничего делать не надо, все как-то само собой разрешится", – cетует он.

По словам Евича, грядущее наступление ВСУ "будет гораздо больше, чем под Изюмом" и превзойдет события в Курской области. В связи с этим он советует жителям приграничных регионов собрать деньги и документы в пару сумок и подготовить транспорт, чтобы в случае чего они могли быстрее эвакуироваться, а не ждать, что все образумится.

"Лучше сдернуть и подальше, – добавил медик.

Чтобы еще больше напугать аудиторию, Евич рассказал очередную порцию страшилок о "враге".

"Сейчас на Западе масштабное увлечение населения – это зверски замучивать и насиловать детей, а их кровь, сдобренную адреналином, который выделяется уже при этих мучениях, перерабатывать в наркотики", – на полном серьезе говорит он, утверждая, что эти наркотики употребляют как элита, так и "ихнее население тоже".

"Соответственно, какое будущее ждет детей на оккупированной территории, понятно. Мужчин и женщин – примерно то же. Рынок органов в Европе сейчас расцвел, с началом всех этих событий", – добавил автор видео и перекрестился.

Пока пропагандисты пугают население ВСУ, украинские правоохранительные органы продолжают расследовать преступления ВС РФ, причем не вымышленные, а реальные. СБУ сообщила о подозрении двум российским оккупантам, которые во время наступления РФ на Харьковскую область в этом году издевались над украинскими пленными. Связав украинских защитников, подозреваемые избивали их, сбивали с ног, имитировали казнь, совершая выстрелы рядом с их головой. Весь процесс пыток снимали на камеру телефона, после чего видео появилось в сети.

Кроме того оккупанты продолжают террор Украины. 28 сентября они ударили дроном по гражданскому автомобилю с четырьмя мирными людьми в Харьковской области, в результате чего погиб судья Верховного суда.

Ранее Фокус писал, что российская армия ударила по больнице в Сумах.