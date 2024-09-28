Ночная атака баллистикой и "шахедами" по Украине: РФ ударила по Киевской области и больнице в Сумах (фото)

Российская армия нанесла двойной удар по больнице и жилому сектору в Сумах, применив беспилотники. Шесть человек получили травмы несовместимые с жизнью, еще десять — ранены. В Киевской области обломки сбитых целей зафиксированы в 4-х районах.

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В ночь на 28 сентября Россия атаковала Украину баллистическими и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными беспилотниками. Силы ПВО работали в 13 областях. В результате противовоздушного боя было сбито 71 из 77 средств, отчитываются Воздушные силы ВСУ.

Российская армия запустила:

две баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской обл;

73 ударных БпЛА типа Shahed из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орла и мыса Чауда.

Силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 "Шахедов" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Один беспилотник улетел в направлении России, еще три были локально потеряны на территории Украины.

Последствия ночной атаки ВС РФ

Киев и Киевская область. В столице воздушная тревога продолжалась около трех часов. Дроны заходили несколькими волнами. По словам начальника КГВА Сергея Попка, примерно полтора десятка ударных беспилотников были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах и на территории столицы. Зафиксировано падение обломков в Оболонском районе. Повреждено нежилое помещение. Информация о пострадавших не поступала. Попко добавил, что эта атака на Киев была десятой с начала сентября.

Председатель ОВА Руслан Кравченко заявил, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры в Киевской области нет. Обломки сбитых целей зафиксированы в 4-х районах. В одном из населенных пунктов повреждены шесть частных домов, хозяйственное и административное здания. В другом районе повреждена крыша ангара частного предприятия. Также обнаружено падение обломков на территории пожарной части. Пострадавших нет.

Кировоградская область. Воздушная тревога на Кировоградщине продолжалась восемь часов. Руководитель ОГА Андрей Райкович сообщил о сбитии одного "Шахеда". По предварительной информации, обошлось без последствий.

Ривненская область. Председатель ОВА Александр Коваль заявил, что силы ПВО сбили над Ривненской областью воздушную цель врага. Обломки при падении повредили воздушную линию электропередач, а также забор и беседку на территории частного хозяйства. Пострадавших нет. Без света осталось 70 потребителей.

Днепропетровская область. ПВО уничтожила одну ракету и 3 "Шахеды", проинформировал председатель ОГА Сергей Лысак.

Сумская область. В Сумах россияне дважды ударили по медицинскому учреждению. Сейчас известно о 6 погибших. В результате первого обстрела погиб один человек, подверглось разрушениям перекрытие нескольких этажей больницы. Во время эвакуации больных, оккупанты нанесли повторный удар, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В Нацполиции уточнили, что ранения получили 10 человек. Правоохранители направляют людей в безопасные места, достают из-под завалов раненых, медики оказывают домедицинскую помощь. Продолжается поисково-спасательная операция.

Последствия атаки БпЛА на Сумы Фото: Национальная полиция Последствия атаки БпЛА на Сумы Фото: Национальная полиция

Одесская область. В Белгород-Днестровском районе Одесской области частично разрушена база отдыха в результате ракетного удара. Также выгорели две рядом припаркованные легковые машины, заявил глава ОГА Олег Кипер. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Последствия ракетного удара по Белгород-Днестровскому Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Последствия ракетного удара по Белгород-Днестровскому Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Николаевская область. Председатель ОВА Виталий Ким заявил, что силы и средства противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожили три БпЛА типа Shahed 131/136.

Напомним, 27 сентября Россия атаковала Украину тремя ракетами и запустила 32 ударных беспилотника. В результате обстрела в Одесской области погибли три человека, еще 14 получили ранения.

27 сентября в результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли три человека. Россияне попали в здание районного управления полиции.