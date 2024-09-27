Под завалами могут оставаться люди: количество жертв в Кривом Роге выросло до 3, — ОВА (фото)
По словам начальника областной военной администрации Сергея Лысака, от ракетной атаки пострадали шестеро человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
ВС РФ не прекращают атаковать мирные города Украины и в пятницу, 27 сентября, нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области. Количество жертв увеличилось. Об этом написал в своем Telegram-канале начальник областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, из-под завалов административного здания в Кривом Роге достали еще два тела — мужчины и женщины. Информации про их личность или возраст нет.
"Число жертв утреннего удара россиян по городу возросло до трех. Пострадали шесть человек", — написал Сергей Лысак.
На новых опубликованных кадрах можно также заметить некоторые кадры с последствиями вражеского террора. Спасатели продолжают разбор завалов.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что всего были повреждены 23 частных дома, 3 многоэтажки, здание учебного заведения и 82 автомобиля.
"Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами, вероятно, еще находятся люди", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 27 сентября ВС РФ запустила одну баллистическую, две крылатые ракеты и 32 "Шахеды" по территории Украины. Силам ПВО работали в трех областях и сбили 24 беспилотника.
27 сентября также сообщалось, что ВС РФ устроили масштабный террор Измаила. Ночью российские военнослужащие атаковали город в Одесской области ударными дронами-камикадзе. Несовместимые с жизнью травмы получили трое гражданских.