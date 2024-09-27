Под завалами могут оставаться люди: количество жертв в Кривом Роге выросло до 3, — ОВА (фото)

По словам начальника областной военной администрации Сергея Лысака, от ракетной атаки пострадали шестеро человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

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ВС РФ не прекращают атаковать мирные города Украины и в пятницу, 27 сентября, нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области. Количество жертв увеличилось. Об этом написал в своем Telegram-канале начальник областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, из-под завалов административного здания в Кривом Роге достали еще два тела — мужчины и женщины. Информации про их личность или возраст нет.

"Число жертв утреннего удара россиян по городу возросло до трех. Пострадали шесть человек", — написал Сергей Лысак.

На новых опубликованных кадрах можно также заметить некоторые кадры с последствиями вражеского террора. Спасатели продолжают разбор завалов.

В Кривом Роге увеличилось количество жертв Фото: ГСЧС ВС РФ атаковали Кривой Рог ракетой Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что всего были повреждены 23 частных дома, 3 многоэтажки, здание учебного заведения и 82 автомобиля.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами, вероятно, еще находятся люди", — говорится в сообщении.

Количество жертв после атаки увеличилось Фото: ГСЧС Под завалами в Днепропетровской области могут оставаться люди Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 27 сентября ВС РФ запустила одну баллистическую, две крылатые ракеты и 32 "Шахеды" по территории Украины. Силам ПВО работали в трех областях и сбили 24 беспилотника.

27 сентября также сообщалось, что ВС РФ устроили масштабный террор Измаила. Ночью российские военнослужащие атаковали город в Одесской области ударными дронами-камикадзе. Несовместимые с жизнью травмы получили трое гражданских.