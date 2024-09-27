ВС РФ устроили масштабный террор Измаила: есть жертвы и разрушения, — ОВА (фото)

Ночью российские военнослужащие атаковали город в Одесской области ударными дронами-камикадзе. Несовместимые с жизнью травмы получили трое гражданских.

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Надранок 27 сентября российские оккупанты устроили массированную воздушную атаку на припортовый город Измаил в Одесской области. В результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, гражданские авто. Есть погибшие и пострадавшие местные жители. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

По его информации, ВС РФ атаковали ударными дронами-камикадзе юг Одесской области. Воздушная атака продолжалась несколько часов.

"Сегодня под утро враг прибегнул к масштабному террору Измаила. К сожалению, в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934-го и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадало 11 человек, среди которых один ребенок. Повреждены частные и многоквартирные дома, надворные постройки, здания, автомобили", — проинформировал он.

В результате атаки вспыхнуло несколько пожаров. Они оперативно были ликвидированы сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Правоохранители фиксируют последствия террористического акта россиян.

Напомним, что 26 сентября ВС РФ атаковали Киев ударными дронами-камикадзе "Шахед". Воздушная тревога в столице и области продолжалась несколько часов. В результате падения обломков в Печерском районе произошло возгорание жилой застройки и разгерметизация газовой трубы.