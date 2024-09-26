ВС РФ атаковали Киев: в столице раздавались серии взрывов, произошло газовое ЧП

В результате падения обломков в Печерском районе произошло возгорание жилой застройки и разгерметизация газовой трубы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений не уточнялась.

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Российские оккупанты в ночь на 26 сентября атаковали Киев ударными дронами-камикадзе "Шахед". Воздушная тревога в столице и области продолжается уже несколько часов. Об этом сообщают в Киевской городской военной администрации.

Так, в 1:14 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом с севера ударных БпЛА. В области была объявлена воздушная тревога. Впоследствии поступило сообщение, что вражеские БпЛА зафиксировали над городом.

В КГВА по меньшей мере трижды с 2 до 6 часов утра сообщали о работе сил противовоздушной обороны. Местные жители слышали серию взрывов.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе столицы работали силы ПВО и призвал киевлян и гостей столицы находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Впоследствии он проинформировал, что экстренные службы получили вызов из Печерского района Киева

"По предварительной информации, в результате падения обломков возгорание на первом этаже жилого дома. Подразделения направляются на место", — написал Кличко.

В КМВА добавили, что предварительно, в результате воздушной атаки российских беспилотников произошла разгерметизация газовой трубы.

"К месту вызова срочно направляется Киевгаз. Ведется разведка", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Киеве еще продолжается.

Напомним, что поздно вечером 25 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью. О пусках КАБов на город сообщали в Воздушных силах ВСУ. Впоследствии стало известно, что ранения получили 7 человек.