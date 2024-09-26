Россияне ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами, — глава ОВА Федоров

О пусках КАБов на Запорожье сообщали в Воздушных силах ВСУ. Информация о пострадавших или разрушениях в результате российской атаки пока отсутствует.

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Поздно вечером 25 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью. Об этом сообщил председатель Запорожской военной администрации Иван Федоров.

"Угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области", — написал Федоров в 22:54.

Уже через минуту в Запорожье прогремел первый взрыв.

О пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Запорожье также сообщали Воздушные силы ВСУ.

После 23:00 глава Запорожской ОВА сообщил о повторных взрывах в городе.

Сейчас информация о разрушениях или пострадавших в результате российской атаки отсутствует.

Напомним, вечером 24 сентября российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Запорожью, в результате чего были разрушены частные дома.

23 сентября РФ ударила по жилой застройке в Запорожье, в результате чего по меньшей мере один человек погиб.