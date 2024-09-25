Россия управляемыми авиабомбами ударила по частным домам в Запорожье (фото)
В результате российской атаки, по словам председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова, семь человек пострадали.
Поздно вечером 24 сентября российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Запорожью, в результате чего были разрушены частные дома. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"В очередной раз враг нанес удар непосредственно по территории города Запорожье. Предварительно — это управляемые авиабомбы", — сказал Федоров.
Он уточнил, что в результате российской атаки в Коммунарском районе города разрушены частные дома.
По словам Федорова, все жители спасены, однако есть семеро пострадавших.
"Трое раненых в больнице. Четверо от госпитализации отказались", — подчеркнул Федоров.
Отметим, что о взрывах в Запорожье Федоров сообщил в 21:32, а еще через 20 минут — о повторных взрывах.
Напомним, вечером 23 сентября РФ ударила по жилой застройке в Запорожье, в результате чего по меньшей мере один человек погиб.
Вечером 22 сентября россияне атаковали Запорожье. ВС РФ нанесли 6 ударов КАБами по территории областного центра и района.