"Разрушены по меньшей мере два частных дома": РФ ударила по Запорожью

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, оккупанты также попали в объект критической инфраструктуры города.

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Российские оккупационные войска ударили по жилой застройке в Запорожье, в результате чего по меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщил председатель Запорожской военной администрации Иван Федоров.

"Россияне ударили и по жилой застройке. Предварительно, один человек погиб, двое ранены. Разрушены по меньшей мере два частных дома", — написал Федоров.

Он уточнил, что это был повторный удар по городу, после попадания в объект критической инфраструктуры.

"Враг попал по объекту критической инфраструктуры. Загорелся пожар, который оперативно погасили. Предварительно, без пострадавших", — пояснил Федоров.

По словам главы Запорожской ОВА, все оперативные службы города и области работают на местах и оказывают помощь.

Отметим, что в 22:48 Фокус также сообщал о взрывах в Запорожье.

Напомним, вечером 22 сентября россияне атаковали Запорожье. ВС РФ нанесли 6 ударов КАБами по территории областного центра и района.

Днем 23 сентября Иван Федоров сообщил, что количество пострадавших в результате авиаударов РФ по Запорожью возросло до 21.