"Зруйновані щонайменше два приватні будинки": РФ вдарила по Запоріжжю

За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, окупанти також влучили в об'єкт критичної інфраструктури міста.

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Російські окупаційні війська вдарили по житловій забудові у Запоріжжі, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула. Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни ударили і по житловій забудові. Попередньо, одна людина загинула, двоє поранені. Зруйновані щонайменше два приватні будинки", — написав Федоров.

Він уточнив, що це був повторний удар по місту, після влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

"Ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку оперативно погасили. Попередньо, без постраждалих", — пояснив Федоров.

За словами голови Запорізької ОВА, всі оперативні служби міста й області працюють на місцях і надають допомогу.

Зазначимо, що о 22:48 Фокус також повідомляв про вибухи у Запоріжжі.

Нагадаємо, ввечері 22 вересня росіяни атакували Запоріжжя. ЗС РФ завдали 6 ударів КАБами по території обласного центру та району.

Вдень 23 вересня Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок авіаударів РФ по Запоріжжю зросла до 21.