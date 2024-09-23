Наймолодшому — 15, найстаршій — 94: в Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих (фото)

За даними Івана Федорова, в результаті удару також зазнала пошкоджень соціальна сфера та інфраструктура міста. Наразі там працюють понад 50 комунальників.

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Кількість постраждалих внаслідок авіаударів Російської Федерації по Запоріжжю зросла до 21, в лікарні перебувають двоє жінок віком 94 та 23 років. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Кількість постраждалих внаслідок нічного удару по Запоріжжю зросла до 21. За медичною допомогою після нічної атаки росіян звернулися тринадцять жінок та вісім чоловіків", — уточнив він.

Іван Федоров додав, що після огляду та надання першої допомоги більшість травмованих продовжать лікуватися вдома. Стан жінок, які залишились в лікарні, медики оцінюють як середньої тяжкості.

В Офісі Генерального прокурора зазначили, що серед постраждалих — 15 річний хлопець. Там додали, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Зазнали руйнувань багатоповерхові будинки та інша цивільна інфраструктура обласного центру. Знищено автомобілі місцевих жителів. Пошкоджено будинки приватного сектору в одному із сіл Запорізького району", — йдеться також в повідомленні.

Зокрема, за попередніми даними, зазнали пошкоджень сорок житлових багатоквартирних будинків, а також об’єкти соціальної сфери та інфраструктури в Вознесенівському та Дніпровському районах міста Запоріжжя. Як зазначає Іван Федоров, на місцях влучань працюють понад пів сотні комунальників та більш ніж 20 одиниць техніки — вони розбирають завали.

Згоріла машина після удару по Запоріжжю Фото: Telegram/Офіс Генерального прокурора України

Зруйнований будинок Фото: Telegram/Офіс Генерального прокурора України

Наслідки удару по Запоріжжю

Нагадаємо, росіяни атакували Запоріжжя ввечері у неділю, 22 вересня. ЗС РФ завдали 6 ударів КАБами по території обласного центру та району.

Загалом російські окупанти ввечері 22 вересня та в ніч проти 23 вересня атакували територію України ударними дронами-камікадзе, керованими авіаційними ракетами та авіабомбами. Вибухи лунали в Сумській, Запорізькій та Харківській областях.