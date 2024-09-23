Самому младшему — 15, самой старшей — 94: в Запорожье увеличилось количество пострадавших (фото)

По данным Ивана Федорова, в результате удара также получила повреждения социальная сфера и инфраструктура города. Сейчас там работает более 50 коммунальщиков.

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Число пострадавших в результате авиаударов Российской Федерации по Запорожье выросло до 21, в больнице находятся две женщины в возрасте 94 и 23 лет. Об этом сообщает начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

"Количество пострадавших в результате ночного удара по Запорожье выросло до 21. За медицинской помощью после ночной атаки россиян обратились тринадцать женщин и восемь мужчин", — уточнил он.

Иван Федоров добавил, что после осмотра и оказания первой помощи большинство травмированных продолжат лечиться на дому. Состояние женщин, оставшихся в больнице, медики оценивают как средней тяжести.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что среди пострадавших — 15-летний парень. Там добавили, что информация о пострадавших уточняется.

"Потерпели разрушения многоэтажные дома и другая гражданская инфраструктура областного центра. Уничтожены автомобили местных жителей. Повреждены дома частного сектора в одном из сел Запорожского района", — говорится также в сообщении.

В частности, по предварительным данным, получили повреждения сорок жилых многоквартирных домов, а также объекты социальной сферы и инфраструктуры в Вознесеновском и Днепровском районах города Запорожья. Как отмечает Иван Федоров, на местах попаданий работают более полусотни коммунальщиков и более 20 единиц техники — они разбирают завалы.

Сгорела машина после удара по Запорожью Фото: Telegram/Офис генерального прокурора Украины

Разрушенный дом Фото: Telegram/Офис генерального прокурора Украины

Последствия удара по Запорожью

Напомним, россияне атаковали Запорожье вечером в воскресенье, 22 сентября. ВС РФ нанесли 6 ударов КАБам по территории областного центра и района.

В целом российские кафиры вечером 22 сентября и в ночь на 23 сентября атаковали территорию Украины ударными дронами-камикадзе, управляемыми авиационными ракетами и авиабомбами. Взрывы раздавались в Сумской, Запорожской и Харьковской областях.