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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Атаковали Украину "Шахедами", ракетами и КАБами: подробности ночного обстрела ВС РФ (фото)

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Последствия атаки на Запорожье

ВС РФ впервые добрались до Запорожья КАБами — пока известно о 16 пострадавших в областном центре. Также масштабным обстрелам подверглась Сумская область.

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Российские оккупанты вечером 22 сентября и в ночь на 23 сентября атаковали территории Украины ударными дронами-камикадзе, управляемыми авиационными ракетами и авиабомбами. Взрывы раздавались в Сумской, Запорожской и Харьковской областях. Фокус собрал все что известно о ночной атаке на данный момент.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 23 сентября 2024 года в воздушном пространстве Украины обнаружено 6 средств воздушного нападения: 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 4 ударные БпЛА типа Shahed.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты три вражеских БпЛА в Сумской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные воздушные цели — 1 Шахед и 2 управляемые авиационные ракеты — не достигли своих целей из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны Украины.

Взрывы на Сумщине

ВС РФ в ночь на 23 сентября и утром уже 22 раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Как сообщили в Сумской ОГА, зафиксировано 30 взрывов. Обстрелам подверглись Верхнесыроватская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Путивльская, Новослободская, Поповская, Эсманьская и Середино-Будская громады.

  • Середино-Будская громада: осуществлена атака FPV дронами (3 взрыва);
  • Путивльская громада: зафиксирован пуск КАБ (2 взрыва);
  • Белопольская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов), КАБ (1 взрыв);
  • Краснопольская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов), удары КАБ (2 взрыва);
  • Хотинская громада: осуществлен пуск КАБ (4 взрыва);
  • Поповская громада: зафиксирован ракетный обстрел (1 взрыв);
  • Новослободская громада: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва);
  • Эсманьская громада: произошла атака FPV дроном (1 взрыв);
  • Юнаковская громада: нанесен удар КАБ (1 взрыв);
  • Верхнесыроватская община: осуществлена атака БпЛА типа "Шахед" (1 взрыв).

В частности, вечером 22 сентября ВС РФ нанесли удар по городу Конотоп в Сумской области. Об этом сообщил городской голова Антон Семенихин.

"Предварительно обследовали место прилета. Есть работа для пожарных. Разрушений как таковых нет. Пострадавших и раненых также. Конотопская СБУ, докажите что вы есть. Вы знаете что нужно сделать", — проинформировал городской голова.

Удар КАБами по Запорожью

Российские оккупанты впервые в ночь на 23 сентября ударили управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. В результате атаки пострадали 16 человек. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Четверо пострадавших госпитализированы. В больнице в состоянии средней тяжести находятся четыре женщины. Остальные пострадавшие лечатся дома.

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"Повреждены 13 многоэтажек, учебные заведения, частное имущество, автомобили, гаражи и частные дома. Враг атаковал ночью — нанес не менее семи авиационных ударов по Запорожью и Запорожскому району. К счастью, погибших нет. Все остальное отстроим", — написал Иван Федоров.

Сейчас на местах попаданий в Запорожье работают спасатели, а для пострадавших жителей города развернули "Пункты Несокрушимости".

Также в ОВА сообщили, что в течение суток оккупанты нанесли 363 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области:

  • осуществили 9 авиационных ударов по Запорожью, Камышевахе, Заречном, Каменском и Пятихатках;
  • 209 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку;
  • 4 обстрела РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоандреевку, Новодаровку и Роботино;
  • 146 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Новоданиловки, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Поступило 95 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Обстрел Харьковщины

В течение вечера 22 сентября и в ночь на 23 сентября ВС РФ атаковали Харьковскую область КАБами. Как проинформировал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, в Изюмском районе в результате обстрела КАБом горела хозяйственная постройка. Пострадали два человека: 76-летний мужчина и 64-летняя женщина.

Также атаке подвергся Купянский р-н, в частности, поселок Купянск-Узловой. В результате обстрела горела трава на площади 1 га, частично разрушен частный дом, повреждены две хозяйственные постройки. Пострадали две женщины 64 и 68 лет, острая реакция на стресс, без госпитализации.

Напомним, что 21 сентября, ВС РФ применили ракеты "Искандер" в комплексе с КАБами и "Шахедами". В результате российского удара в Кривом Роге погибли три человека.