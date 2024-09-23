Атакували Україну "Шахедами", ракетами та КАБами: подробиці нічного обстрілу ЗС РФ (фото)

ЗС РФ вперше дістали до Запоріжжя КАБами — наразі відомо про 16 постраждалих в обласному центрі. Також масштабних обстрілів зазнала Сумщина.

Related video

Російські окупанти ввечері 22 вересня та в ніч проти 23 вересня атакували території України ударними дронами-камікадзе, керованими авіаційними ракетами та авіабомбами. Вибухи лунали в Сумській, Запорізькій та Харківській областях. Фокус зібрав все, що відомо про нічну атаку на цей час.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 23 вересня 2024 року в небі України виявлено 6 засобів повітряного нападу: 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 4 ударні БпЛА типу Shahed.

"В результаті бойової роботи, протиповітряною обороною збито три ворожі БпЛА у Сумській області", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що решта повітряних цілей — 1 "Шахед" та 2 керовані авіаційні ракети — не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України.

Вибухи на Сумщині

ЗС РФ в ніч проти 23 вересня та зранку вже 22 рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Як повідомили в Сумській ОВА, зафіксовано 30 вибухів. Обстрілів зазнали Верхньосироватська, Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Путивльська, Новослобідська, Попівська, Есманьська та Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада: здійснено атаку FPV дронами (3 вибухи);

Путивльська громада: зафіксовано пуск КАБ (2 вибухи);

Білопільська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів), КАБ (1 вибух);

Краснопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів), удари КАБ (2 вибухи);

Хотинська громада: здійснено пуск КАБ (4 вибухи);

Попівська громада: зафіксовано ракетний обстріл (1 вибух);

Новослобідська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи);

Есманьська громада: відбулася атака FPV дроном (1 вибух);

Юнаківська громада: завдано удару КАБ (1 вибух);

Верхньосироватська громада: здійснено атаку БпЛА типу "Шахед" (1 вибух).

Зокрема, ввечері 22 вересня ЗС РФ завдали удару по місту Конотоп на Сумщині. Про це повідомив міський голова Антон Семеніхін.

"Попередньо обстежили місце прильоту. Є робота для пожежників. Руйнувань як таких немає. Постраждалих і поранених також. Конотопська СБУ, доведіть що ви є. Ви знаєте що потрібно зробити", — проінформував міський голова.

Удар КАБами по Запоріжжю

Російські окупанти вперше в ніч проти 23 вересня вдарили керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждали 16 людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Четверо постраждалих госпіталізовані. У лікарні в стані середньої тяжкості перебувають чотири жінки. Інші постраждалі лікуються вдома.

"Пошкоджені 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватне майно, автівки, гаражі та приватні будинки. Ворог атакував вночі — завдав щонайменше сім авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. На щастя, загиблих немає. Все інше відбудуємо", — написав Іван Федоров.

Зараз на місцях влучань у Запоріжжі працюють рятувальники, а для постраждалих жителів міста розгорнули "Пункти Незламності".

Також в ОВА повідомили, що впродовж доби окупанти завдали 363 удари по 12 населених пунктах Запорізької області:

здійснили 9 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Зарічному, Кам'янському та П'ятихатках;

209 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку;

4 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку та Роботине;

146 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 95 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Обстріл Харківщини

Впродовж вечора 22 вересня та в ніч проти 23 вересня ЗС РФ атакували Харківщину КАБами. Як проінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, в Ізюмському районі внаслідок обстрілу КАБом горіла господарча споруда. Постраждали дві людини: 76-річний чоловік та 64-річна жінка.

Також атаки зазнав Куп'янський р-н, зокрема, селище Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га, частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені дві господарчі споруди. Постраждали дві жінки 64 та 68 років, гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

Нагадаємо, що 21 вересня, ЗС РФ застосували ракети "Іскандер" в комплексі з КАБами та "Шахедами". Внаслідок російського удару у Кривому Розі загинули троє людей.