ЗС РФ вдарила за 70 км від кордону: у Конотопі стався приліт, можливі відключення, — мер

ЗС РФ вдруге протягом 22 вересня вдарили по енергетичних об'єктах в Україні. Увечері ворог дістав до Конотопа і люди можуть опинитись без світла та води, заяви мер Артем Семеніхін.

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Увечері 22 вересня російські авіаційні ракети влучили по місту Конотоп в Сумській області. Після заходу на територію України вони проминули Конотоп, потім загрожували Києву та Чернігову. Міський голова Артем Семеніхін підтвердив удар і закликав громадян готуватись до відключень. Про деталі обстрілу ЗС РФ Семеніхін написав у Telegram-каналі.

Перше повідомлення міського голови про повітряну загрозу з'явилось у мережі близько 21:30. Він попередив, що над регіоном, розташованим за 70 км від кордону, помітили російські розвідувальні безпілотники Zala: допускав можливість обстрілу керованими авіабомбами (КАБами). О 21:59 чиновник написав про швидкісні цілі у напрямку Конотопа. За хвилини після цього у каналі Семеніхіна опублікували допис про приліт і про те, що громадянам потрібно запасати воду і заряджати пауербанки через можливість відключення електропостачання.

Обстріли ЗС РФ - Семеніхін про удар по Конотопу 22 вересня Фото: Скриншот

За кілька хвилин міський голова Конотопа додав, поранених та загиблих внаслідок удару РФ немає.

У КМДА попередили про початок та завершення вечірньої тривоги, про роботу ППО чи падіння уламків не писали. У Чернігівській ОДА також не повідомляли про можливі прильоти.

Обстріли ЗС РФ — події 22 вересня

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ракетного удару по Україні близько 21:50 22 вересня. У дописі командування вказували, що ракети прямують з південного заходу, небезпеці Чернігів та Київ. У каналі представника Сил оборони "Миколаївського Ванька" о 22:07 повідомили, що дійсно була авіаційна ракета, має бути гучно

Зазначимо, Фокус писав про нічний обстріл ЗС РФ. Згідно з повідомленням повітряного командування, в ніч на 22 вересня росіяни запустили по українцях 80 дронів-камікадзе "Шахед". Засоби протиповітряної оборони збили 71 ракету. Під ударом ворога опинилась, серед інших, Полтавська область. Очільник ОВА Пилип Пронін повідомив, що постраждав об'єкт енергетичної інфраструктури, поранених не було. Крім того, безпілотники долетіли до Хмельницької області: голова ОВА заявив про знешкодження восьми ворожих апаратів.

Напередодні, 21 вересня, ЗС РФ застосували ракети "Искандер" в комплексі з КАБАми та "Шахедами". Внаслідок російського удару у Кривому Розі загинуло троє українців.

Нагадуємо, 22 вересня видання "Радио Свобода" показало наслідки влучання дронів ЗСУ по 23 арсеналу ГРАУ Міноборони РФ, розташованому поруч з Торопцем у Тверській області. Тим часом у мережі опублікували свіжі супутникові фото місця невдалого старту новітньої російської ракети "Сармат", яка вибухнула на полігоні "Плєсецький".