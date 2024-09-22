Знесло до фундамента: супутник показав згарища після удару по другому складу під Торопцем

На супутникових фото другого складу боєприпасів ЗС РФ під містом Торопець можна нарахувати 25 зруйнованих будівель. Про те, що вони раніше там стояли, можна здогадатись лише по залишках фундаменту.

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Внаслідок удару Сил оборони по 23 арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ особливо сильно постраждали сховища, розташовані у північній частині огородженого майданчика. При цьому південна частина, ймовірно, не постраждала. Про наслідки влучання українських засобів ураження свідчать супутникові фото, опубліковані виданням "Радио Свобода".

Вдень 22 вересня журналісти у Telegram-каналі видання розмістили чотири фотографії, зроблені супутником над селом Октябрським поруч з містом Торопець Тверської області РФ. Частина фотографій зроблена до удару в ніч на 21 вересня, і вони показують з пів сотні цілих сховищ з ракетами та снарядами ЗС РФ. Інші зображення, отримані після влучання, показують низку будівель, знищених до фундаменту.

У дописі є зображення північної частини майданчика, зроблених 16 листопада 2022 року та 22 вересня 2024 року. Бачимо, що близько 25 будівель повністю зруйновано. Орієнтовно можна оцінити, що знищено половину складів.

Удар по РФ - північна частина 23 арсеналу ГРАУ 16 листопада 2022 року Фото: Радио Свобода Удар по РФ - північна частина 23 арсеналу ГРАУ 22 вересня 2022 року Фото: Радио Свобода

Також є зображення південної частини 23 арсеналу ГРАУ — 2 травня та 22 вересня 2024 року. На цих фото не помітно наслідків влучання: немає згарищ та фундаментів.

Удар по РФ - південна частина 23 арсеналу ГРАУ 2 травня 2024 року Фото: Радио Свобода Удар по РФ - південна частина 23 арсеналу ГРАУ 22 вересня 2024 року Фото: Радио Свобода

Удар по РФ — події 21 вересня

Зазначимо, в ніч на 21 вересня жителі російського села Октябрське опублікували відео вибухів на складі боєприпасів 23 арсеналу ГРАУ Міноборони. Склад має площу близько 6 кв. км, розташований на відстані 500 км від України і на відстані 15 км від міста Торопець, де вибухнуло 18 вересня. Крім того, стався інцидент на 719 базі боєприпасів у Краснодарському краї: аналітики Defense Express опублікували супутникові фото з ознаками підвищеної температури, тобто, ймовірної пожежі.

Удар по РФ - як виглядає другий склад під Торопцем Фото: Google Maps Удар по РФ - як виглядає 719 склад в Краснодарському краї Фото: Defense Express

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по російських військових об'єктах. Російське незалежне видання Astra опублікували кадри з місця подій: показали вогняний гриб, який здійнявся над місцем зберігання снарядів, які у Октябрському під Торопцем подекуди лежали просто неба.

19 вересня аналітики Defense Express повідомили, що у радіусі дії засобів ураження України вони нарахували сім арсеналів ГРАУ. На той момент не було точно відомо заповненість цих складів ракетами та снарядами різного типу. Попередній удар, тобто влучання по 107 арсеналу в Торопці, стався 18 вересня. Згідно з даними української розвідки, там, ймовірно, знищили 30 тис. тонн зброї, зокрема — ракет "Іскандер" та балістичних ракет КНДР KN-23.

Нагадуємо, 20 вересня глава розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг повідомив, яку ж саме кількість снарядів підірвали Сили оборону на складі у Тверській області РФ.