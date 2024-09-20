Удар по складу в Торопці: розвідка Естонії спрогнозувала, як це позначиться на фронті

У російському Торопці було знищено 750 000 снарядів, зазначив глава розвідцентру Міноборони Естонії Антс Ківісельг. Наслідки цього удару можна буде спостерігати вже найближчими тижнями.

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Збройним силам України вдалося завдати удару по 107-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в місті Торопець Тверської області в той момент, коли частина з них ще не була укомплектована в бункери. Про це, як пише видання ERR, заявив глава розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

За його словами, з цієї причини виник цілий ланцюжок вибухів. За підрахунками розвідки, у повітря злетіло 30 000 тонн боєприпасів, тобто близько 750 000 снарядів.

"При середньому темпі бойових дій Росія за тиждень випускає 10 000 снарядів. Тобто це дво-тримісячний запас боєприпасів", — зазначив глава розвідцентру.

Він підкреслив, що в результаті Росія зазнала втрат у боєприпасах, і її наслідки можна буде побачити на фронті найближчими тижнями.

Нагадаємо, що арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів нібито відповідав "найвищим світовим стандартам" і давав змогу укрити запаси ракет і боєприпасів від зовнішнього впливу та забезпечити їхнє збереження і вибухопожежобезпеку.

Аналітики Defense Express зазначили, що засоби ураження Сил оборони України показали, що можуть дістати до арсеналу ЗС РФ, розташованого на відстані майже 500 км. Тобто, у межах досяжності української ракети-дрона "Паляниці" — шість великих сховищ зброї, не рахуючи складу в Торопці.