Удар по складу в Торопце: разведка Эстонии спрогнозировала, как это отразится на фронте

В российском Торопце было уничтожено 750 000 снарядов, отметил глава разведцентра Минобороны Эстонии Антс Кивисельг. Последствия этого удара можно будет наблюдать уже в ближайшие недели.

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Вооруженным силам Украины удалось нанести удар по 107-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в городе Торопец Тверской области в тот момент, когда часть из них еще не была укомплектована в бункеры. Об этом, как пишет издание ERR, заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

По его словам, по этой причине возникла целая цепочка взрывов. По подсчетам разведки, в воздух взлетело 30 000 тонн боеприпасов, то есть около 750 000 снарядов.

"При среднем темпе боевых действий Россия за неделю выпускает 10 000 снарядов. То есть это двух-трехмесячный запас боеприпасов", — отметил глава разведцентра.

Он подчеркнул, что в результате Россия понесла потери в боеприпасах, и ее последствия можно будет увидеть на фронте в ближайшие недели.

Напомним, что арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов якобы отвечал "самым высоким мировым стандартам" и позволял укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность.

Аналитики Defense Express отметили, что средства поражения Сил обороны Украины показали, что могут достать до арсенала ВС РФ, расположенного на расстоянии почти 500 км. То есть, в пределах досягаемости украинской ракеты-дрона "Паляницы" — шесть крупных хранилищ оружия, не считая склада в Торопце.