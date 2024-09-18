"Отвечал мировым стандартам": БПЛА уничтожили "несокрушимый" арсенал в российском Торопце

Из горящего Торопца уже эвакуировано 3 тысячи человек. Арсенал открывали как практически неуязвимое для внешних воздействий сооружение.

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В результате атаки БПЛА на Торопец Тверской области пострадало 17 человек, трое из них — дети. Об этом пишет российский Telegram-канал Mash.

Как отмечается, у всех пострадавших всего лишь порезы и ушибы, без серьезных травм. В то же время во многих домах выбиты окна, а над самим городом висит дым.

После того как губернатор региона объявил частичную эвакуацию, из населенного пункта было вывезено 3 тысячи человек. Людей отправляют в Западную Двину и Старую Торопу.

Въезд в сам горящий город Торопец перекрыт.

Источники Фокуса в ГУР МОУ сообщили, что более 100 украинских ударных БПЛА атаковали арсенал в Тверской области.

Как отмечают собеседники Фокуса, в результате атаки уничтожены запасы северокорейских ракет KN-23, ракет к комплексам С-300 и "Искандер", а также снаряды для "Градов".

Власти же Тверской области заявили, что пожар произошел в результате "падения обломков дрона".

Как отмечают российские каналы, 107-ой арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления РФ использовался для хранения различных боеприпасов, в том числе — 122-миллиметровых реактивных снарядов для РСЗО "Град" и 82-миллиметровых артиллерийских мин. Там также могли находиться и зенитные ракеты, взрывающиеся с характерным "салютом". Всего в арсенале находилось около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

По мировым стандартам

К слову, арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов якобы отвечал "самым высоким мировым стандартам". Как сообщал в 2018 году заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, арсенал "позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность".

Арсенал, отмечал представитель МО РФ, который сейчас сидит в "Бутырке" за растраты в особо крупном размере, позволит укрыть ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества в бетонных и быстровозводимых хранилищах новой постройки, предельно минимизировать возможность террористических актов, создавая систему хранения, "отвечающую самым высоким мировым стандартам".

Напомним, взрывы в Торопце были такой силы, что мониторинговые сервисы фиксировали землетрясения. Всего произошло 17 землетрясений магнитудой 2,0+, самое сильное из которых составило 2,8 балла.