"Відповідав світовим стандартам": БПЛА знищили "незламний" арсенал у російському Торопці

Із палаючого Торопця вже евакуйовано 3 тисячі осіб. Арсенал відкривали як практично невразливу для зовнішніх впливів споруду.

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Унаслідок атаки БПЛА на Торопець Тверської області постраждало 17 осіб, троє з них — діти. Про це пише російський Telegram-канал Mash.

Як зазначається, у всіх постраждалих лише порізи та забої, без серйозних травм. Водночас у багатьох будинках вибиті вікна, а над самим містом висить дим.

Після того як губернатор регіону оголосив часткову евакуацію, з населеного пункту було вивезено 3 тисячі осіб. Людей відправляють у Західну Двіну і Стару Торопу.

В'їзд у саме палаюче місто Торопець перекрито.

Джерела Фокуса в ГУР МОУ повідомили, що понад 100 українських ударних БПЛА атакували арсенал у Тверській області.

Як зазначають співрозмовники Фокуса, внаслідок атаки знищено запаси північнокорейських ракет KN-23, ракет до комплексів С-300 і "Іскандер", а також снаряди для "Градів".

Влада ж Тверської області заявила, що пожежа сталася внаслідок "падіння уламків дрона".

Як зазначають російські канали, 107-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління РФ використовували для зберігання різних боєприпасів, зокрема 122-міліметрових реактивних снарядів для РСЗВ "Град" і 82-міліметрових артилерійських мін. Там також могли перебувати і зенітні ракети, що вибухають із характерним "салютом". Загалом в арсеналі перебувало близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів.

За світовими стандартами

До слова, арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів нібито відповідав "найвищим світовим стандартам". Як повідомляв 2018 року заступник міністра оборони РФ генерал армії Дмитро Булгаков, арсенал "дає змогу укрити запаси ракет і боєприпасів від зовнішнього впливу та забезпечити їхнє збереження і вибухопожежобезпеку".

Арсенал, зазначав представник МО РФ, який зараз сидить у "Бутирці" за розтрати в особливо великому розмірі, дасть змогу приховати ракети, боєприпаси та вибухові речовини в бетонних і швидкомонтованих сховищах нової споруди, максимально мінімізувати можливість терористичних актів, створюючи систему зберігання, що "відповідає найвищим світовим стандартам".

Нагадаємо, вибухи в Торопці були такої сили, що моніторингові сервіси фіксували землетруси. Загалом сталося 17 землетрусів магнітудою 2,0+, найсильніший з яких становив 2,8 бала.