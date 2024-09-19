От 100 до 700 км: до каких вооруженных арсеналов ВС РФ могут достать ВСУ, — аналитики (карта)

Средства поражения Сил обороны Украины показали, что могут взорвать арсенал ВС РФ, расположенный на расстоянии почти 500 км. Вокруг границ есть еще несколько объектов, до которых можно достать.

Related video

Арсеналы Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ могут находиться в пределах досягаемости новейшей украинской ракеты "Паляница". Некоторые из них имеют площадь больше склада в Торопце, где взорвали 30 тыс. тонн ракет ВС РФ. О месторасположении военных объектов РФ рассказали аналитики Defense Express.

Аналитики, определяя перечень складов ГРАУ ВС РФ, ориентировались на возможную дальность украинской ракеты "Паляница". Согласно инфографике, которую показали в презентации на портале United24, речь идет о 750 км. В пределах досягаемости "Паляницы" — семь крупных хранилищ, в том числе 107-й склад в Торопце, который взлетел в воздух 18 сентября. В хранилищах россияне хранят ракеты различных типов, в том числе вероятно, "Искандер" и северокорейские KN-23. Их поражение может подорвать боеспособность армии РФ: важно узнать, до чего же, вероятно, доберутся ВСУ.

В статье на Defence Express показали месторасположение возможных целей для "Паляницы":

67-й арсенал ГРАУ — до Украины 120 км, Карачев Брянской области, координаты 53.14272, 34.9595, площадь 3 кв. км;

107-й арсенал ГРАУ — до Украины 480 км, Торопец Тверской области, координаты 56.50853, 31.71544, площадь 5 кв. км;

Тверской области, координаты 56.50853, 31.71544, площадь 5 кв. км; 23-й арсенал ГРАУ — до Украины 470 км, Октябрьское Тверской области, координаты 56.35888, 31.64666, площадь 2,6 кв. км;

51-й арсенал ГРАУ — до Украины 530 км, Киржач Владимировской области, координаты 56.10876, 38.76341, площадь 3 кв. км;

73-й арсенал ГРАУ — до Украины 650 км, Эсино Владимировской области, координаты 53.14272, 34.9595, площадь 6,8 кв. км;

13-й арсенал ГРАУ — до Украины 700 км, Котово Новгородской области, координаты 58.48912, 33.49577, площадь 3 кв. км;

68-й арсенал ГРАУ — до Украины 780 км, Моздок Северная Осетия, координаты 43.74463, 44.5175, площадь 2,2 кв. км.

Удары по РФ — где размещены склады боеприпасов ГРАУ РФ Фото: Defense Express

Один из ближайших к Украине российских арсеналов, в Брянской области, построен неподалеку от города с 20-тысячным населением, пояснили аналитики. При этом на спутниковых фото заметно, что контейнеры стоят под открытым небом. Также они отметили, что самый большой склад, у Эсино, прошел модернизацию в 2018 и 2021 годах. Аналогичная модернизация состоялась на складах в Торопино, которые якобы могли выдержать ядерный взрыв, но не выдержали. Кроме того, на Defense Express отметили, что целями для ракет ВСУ могут быть не только арсеналы ГРАУ, но и меньшие склады, которых больше, а также — производства снарядов и ракет, расположенных в пределах 750 км.

Удар по РФ — попадание по складу в Торопце

Отметим, 18 сентября жители города Торопец в Тверской области сообщили о звуках громких взрывов неподалеку от военного объекта ВС РФ. Российское Минобороны отчиталось об уничтожении 100 украинских дронов, а местный губернатор заверил, что попаданий не было, зато упали обломки беспилотников. Впрочем, на видео с места событий видно столбы пламени, которые поднимались на сотни метров вверх.

OSINT-аналитик показал кадры видео, снятого спутником: взрывы в Торопце заметили с высоты в несколько сотен километров. Представители украинских Сил обороны сообщили, что на складах хранилось 30 тыс. тонн средств поражения различных типов. В частности — ракеты "Искандер" и северокорейские KN-23.

Напоминаем, 19 сентября военный эксперт Михаил Жирохов оценил последствия попадания украинских средств поражения по арсеналу РФ в Торопце. 18 сентября проект "Схемы" опубликовал спутниковые фото местности, где произошли взрывы в Тверской области РФ.