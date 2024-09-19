"Большая часть боеприпасов не пострадала": эксперт оценил последствия удара по арсеналу в РФ

Скорее всего, были уничтожены авиационные бомбы, из которых россияне изготавливают КАБы и которые находились на поверхности. Михаил Жирохов предполагает, что боеприпасы, которые хранились в подземных хранилищах, до сих пор там.

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Несмотря на "апокалиптические взрывы" в арсенале в российском Торопце Тверской области, все же большая часть боеприпасов не пострадала. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Он предполагает, что боеприпасы, которые хранились в подземных хранилищах, так там и остались, а уничтожены были лишь те, что находились на поверхности.

Кроме того, он предполагает, что уничтожены, скорее всего, были авиационные бомбы, из которых россияне делают КАБы. Вряд ли, считает Михаил Жирохов, это были ракеты к реактивным системам залпового огня или северокорейские ракеты.

Также эксперт предположил, как собственно, развивались события.

"Очевидно, что сначала шел целый рой беспилотников, на которые разрядилась российская ПВО, а потом уже было средство поражения", — отметил он.

Среди этих средств могли быть как дальнобойная ракета-дрон "Паляница", так и британская ракета Storm Shadow, хотя Украина официально и не получала разрешения от Лондона на такие удары.

"Но то, что говорят политики и то, что они делают, очень часто это бывают разные вещи", — отметил военный эксперт.

Напомним, что "Схемы" опубликовали спутниковые снимки Planet Labs, которые демонстрируют последствия разрушений на территории воинской части №11777.

Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов якобы отвечал "самым высоким мировым стандартам" и позволял укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность.